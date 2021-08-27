Розбився черговий російський бомбардувальник (відео)
За попередньою інформацією, командир екіпажу і штурман, які знаходилися на борту, зуміли катапультуватися
Російський тактичний фронтовий бомбардувальник Су-24 зазнав аварії в Пермі. Про це в п'ятницю, 27 серпня, повідомляє Telegram-канал «112».
За інформацією джерела «Тасс», літак розбився відразу після зльоту. За попередньою інформацією, командир екіпажу і штурман, які знаходилися на борту, зуміли катапультуватися.
Причина аварії уточнюється.
До слова, у середині серпня у Росії розбився транспортний літак (відео).
Також в озеро на Камчатці упав вертоліт, є загиблі.
Нагадаємо, навесні цього року у Росії розбився бомбардувальник Ту-22М, троє загиблих.
Торік у жовтні у Росії розбився бомбардувальник Су-34.