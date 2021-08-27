Розбився черговий російський бомбардувальник (відео)

Су-24 зазнав аварії невдовзі після зльоту в Пермі

За попередньою інформацією, командир екіпажу і штурман, які знаходилися на борту, зуміли катапультуватися

Російський тактичний фронтовий бомбардувальник Су-24 зазнав аварії в Пермі. Про це в п'ятницю, 27 серпня, повідомляє Telegram-канал «112».

За інформацією джерела «Тасс», літак розбився відразу після зльоту. За попередньою інформацією, командир екіпажу і штурман, які знаходилися на борту, зуміли катапультуватися.

Причина аварії уточнюється.

Су-24 – тактичний фронтовий бомбардувальник, він призначений для нанесення ударів в будь-яких метеоумовах в тому числі на малих висотах з прицільним ураженням цілей. Введено в експлуатацію в лютому 1975 року, після чого літак пройшов кілька модернізацій. На даний момент знятий з виробництва.

До слова, у середині серпня у Росії розбився транспортний літак (відео).

Також в озеро на Камчатці упав вертоліт, є загиблі.

Нагадаємо, навесні цього року у Росії розбився бомбардувальник Ту-22М, троє загиблих.

Торік у жовтні у Росії розбився бомбардувальник Су-34.