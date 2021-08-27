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    Розбився черговий російський бомбардувальник (відео)

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    Су-24 зазнав аварії невдовзі після зльоту в Пермі - Розбився черговий російський бомбардувальник (відео)
    Су-24 зазнав аварії невдовзі після зльоту в Пермі
    Скріншот з відео Lshot

    За попередньою інформацією, командир екіпажу і штурман, які знаходилися на борту, зуміли катапультуватися

    Російський тактичний фронтовий бомбардувальник Су-24 зазнав аварії в Пермі. Про це в п'ятницю, 27 серпня, повідомляє Telegram-канал «112».

    За інформацією джерела «Тасс», літак розбився відразу після зльоту. За попередньою інформацією, командир екіпажу і штурман, які знаходилися на борту, зуміли катапультуватися.

    Причина аварії уточнюється.

    Су-24 – тактичний фронтовий бомбардувальник, він призначений для нанесення ударів в будь-яких метеоумовах в тому числі на малих висотах з прицільним ураженням цілей. Введено в експлуатацію в лютому 1975 року, після чого літак пройшов кілька модернізацій. На даний момент знятий з виробництва.

    До слова, у середині серпня у Росії розбився транспортний літак (відео).

    Також в озеро на Камчатці упав вертоліт, є загиблі.

    Нагадаємо, навесні цього року у Росії розбився бомбардувальник Ту-22М, троє загиблих.

    Торік у жовтні у Росії розбився бомбардувальник Су-34.

    Теги: Росія авіакатастрофа Міноборони РФ літак
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    Розбився черговий російський бомбардувальник (відео)