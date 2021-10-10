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    У Європі назвали спосіб обходу обмежень для «Північного потоку – 2»

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    У Європі назвали спосіб обходу обмежень для &laquo;Північного потоку &ndash; 2&raquo; - У Європі назвали спосіб обходу обмежень для «Північного потоку – 2»
    У Європі назвали спосіб обходу обмежень для «Північного потоку – 2»
    Фото: Reuters

    Власником «Північний потік – 2» може стати конгломерат євросоюзних компаній

    Аналітик Даніель Чижевський заявив, що для відповідності газової директиви Євросоюзу власниками «Північного потоку – 2» можуть стати європейські партнери трубопроводу. Про це він розповів в інтерв'ю «Польському радіо».

    Аналітик зазначає, що компаніям Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper і Wintershall фінансування може дати можливість для «деякого поля для маневрів».

    В кінцевому підсумку власником «Північний потік – 2» може стати конгломерат євросоюзних компаній, які і так беруть участь в проекті, і тоді все буде відповідно до газової директиви», – підкреслив Чижевський.

    Він додав, що такий розвиток подій може бути «крайнім варіантом».

    Раніше стало відомо, що газопровід «Північний потік - 2» буде запущений, і його противники, в тому числі і Польща, не зможуть цьому завадити.

    На думку аналітиків, Європа відчуває гострий дефіцит газу, що і спровокувало зростання цін на паливо до рекордних позначок. Як, зокрема, заявив аналітик Войцех Якубік, це обумовлено діями «Газпрому», який «навмисне зменшує» обсяги поставок палива в Європу до мінімуму.

    До слова, глава Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох заявив, що НАТО побоюється збільшення російської військової присутності в Балтійському морі, адже для цього Росія може скористатися газопроводом «Північний потік – 2». Про це Солох сказав на пресконференції у Брюсселі.

    Напередодні Данія дозволила запуск «Північного потоку – 2».

    Раніше ЗМІ повідомили, що Держдеп втрапив у кадрову кризу через газопровід «Північний потік – 2».

    Варто вказати, що 1 жовтня Росія почала постачати газ до Угорщини в обхід України.

    Нагадаємо, Комітет Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік. Серед пропозицій конгресменів – санкції проти «Північного потоку – 2», використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб.

    Нагадаємо, попри те, що 3 жовтня угорська сторона заявила про відновлення транзиту газу до Угорщини через Україну, станом на 4 жовтня транзит не відновлювався.

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    Теги: Росія Польща газ санкції Європа фінансування Північний потік-2
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    У Європі назвали спосіб обходу обмежень для «Північного потоку – 2»