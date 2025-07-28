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Розвідка назвала країни, для яких імперські амбіції Росії становлять загрозу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Розвідка назвала країни, для яких імперські амбіції Росії становлять загрозу
Юсов сказав, що імперські амбіції Росії становлять загрозу не лише для України
фото: ГУР/Telegram

Юсов: Україна захищає ідею інтеграції до Європейського Союзу й платить за це високу, важку ціну

Представник ГУР МО України Андрій Юсов заявив, що Україна воює не лише за себе, а й захищає право кожного народу жити вільно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

«Якщо говорити про геополітичний та історичний контекст, а також про демократію й європейський вимір, то, безумовно, сьогодні Україна захищає ідею інтеграції до Європейського Союзу й платить за це високу, важку ціну», – зауважив Юсов.

Розвідник зазначив, що з урахуванням історичних паралелей та сучасного курсу кремля імперські амбіції Росії становлять загрозу не лише для України, а й для інших держав – зокрема, Молдови, Грузії, Казахстану та Азербайджану.

«Кожна ракета, кожен безпілотний літальний апарат, знищені українцями під час російської агресії, означають, що цей арсенал не полетить до жодної мирної країни», – наголосив представник ГУР.

Раніше очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов взяв участь у брифінгу для спеціального представника президента США Кіта Келлога. Розвідник розповів політику про плани Російської Федерації. «Імперські амбіції Кремля не обмежуються Україною – вони охоплюють усю Європу. Втім, за підтримки Сполучених Штатів ми здатні зупинити Росію й звести нанівець її військовий потенціал», – зазначив Буданов.

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Теги: росія війна Молдова Грузія Азербайджан Казахстан

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