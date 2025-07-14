World Aquatics опублікувала прапори Росії у протоколах естафет чемпіонату світу з плавання

Проросійська Міжнародна федерація плавання допустила росіян до змагань в естафетах всупереч рекомендаціям МОК

Чемпіонат світу з водних видів спорту проходить у Сінгапурі з 11 липня по 3 серпня

Проросійська Міжнародна федерація плавання (World Aquatics) виклала стартові протоколи естафет чемпіонату світу з плавання з прапорами країни-агресора Росії. Про це повідомляє «Главком».

Чемпіонат світу з водних видів спорту проходить у Сінгапурі з 11 липня по 3 серпня. Спортсменів з Росії допущено до змагань у нейтральному статусі.

Росіяни, що беруть участь у особистих змаганнях, на сайті World Aquatics позначені нейтральним прапором та підписані Neutral Athletes.

Разом з тим, у стартових протоколах естафет збірну Росії внесено з національним прапором.

Варто наголосити, що участь російських спортсменів у естафетах є порушенням рекомендацій МОК щодо умов допуску нейтральних атлетів до змагань. Однак, проросійська Міжнародна федерація плавання (World Aquatics) пішла на такий крок.

Як повідомлялося, російська тенісистка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.