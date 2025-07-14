Головна Спорт Новини
search button user button menu button

World Aquatics опублікувала прапори Росії у протоколах естафет чемпіонату світу з плавання

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
World Aquatics опублікувала прапори Росії у протоколах естафет чемпіонату світу з плавання
Проросійська Міжнародна федерація плавання допустила росіян до змагань в естафетах всупереч рекомендаціям МОК

Чемпіонат світу з водних видів спорту проходить у Сінгапурі з 11 липня по 3 серпня

Проросійська Міжнародна федерація плавання (World Aquatics) виклала стартові протоколи естафет чемпіонату світу з плавання з прапорами країни-агресора Росії. Про це повідомляє «Главком».

Чемпіонат світу з водних видів спорту проходить у Сінгапурі з 11 липня по 3 серпня. Спортсменів з Росії допущено до змагань у нейтральному статусі.

Росіяни, що беруть участь у особистих змаганнях, на сайті World Aquatics позначені нейтральним прапором та підписані Neutral Athletes.

Разом з тим, у стартових протоколах естафет збірну Росії внесено з національним прапором.

World Aquatics опублікувала прапори Росії у протоколах естафет чемпіонату світу з плавання фото 1

Варто наголосити, що участь російських спортсменів у естафетах є порушенням рекомендацій МОК щодо умов допуску нейтральних атлетів до змагань. Однак, проросійська Міжнародна федерація плавання (World Aquatics) пішла на такий крок.

Як повідомлялося, російська тенісистка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: плавання росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

БпЛА летів на висоті 100 м зі швидкістю 50-60 км/год
Російська «Гербера» під час атаки на Україну впала у Литві
10 липня, 21:45
Також знищено 1 311 танків противника
Генштаб назвав кількість ліквідованих окупантів з початку року
4 липня, 21:42
Координаційний штаб висловив подяку українській делегації ПАРЄ за розробку та представлення резолюції
ПАРЄ закликає Росію до обмінів полоненими «всіх на всіх»
25 червня, 09:07
У Дніпрі завтра оголошено день жалоби
У Дніпрі завтра оголошено день жалоби
24 червня, 18:39
США завдали нищівних ударів по ядерних об'єктах Ірану: зруйновано Фордо, Натанз та Ісфахан
США ударили по Ірану. Що це означає для України?
22 червня, 10:06
Ядерна загроза від Ірану. Чи варто Україні хвилюватись зараз?
Іран, Путін і ядерна загроза: що загрожує Україні
20 червня, 19:49
Іран та Ізраїль протягом ночі запускали ракети
Конфлікт між Ізраїлем та Іраном загострився: головне за ніч
18 червня, 06:03
Внаслідок нічної атаки ворога на Київ постраждали 114 людей
У Києві 18 червня оголошено днем жалоби
17 червня, 11:42
Президент Ірану Масуд Пезешкіан (праворуч) та Володимир Путін
Росія засуджує операцію Ізраїлю проти Ірану. Що далі?
14 червня, 21:11

Новини

World Aquatics опублікувала прапори Росії у протоколах естафет чемпіонату світу з плавання
World Aquatics опублікувала прапори Росії у протоколах естафет чемпіонату світу з плавання
На війні загинув багаторазовий призер чемпіонатів України з академічного веслування
На війні загинув багаторазовий призер чемпіонатів України з академічного веслування
Російський легкоатлет поскаржився на «нехорошого президента» World Athletics
Російський легкоатлет поскаржився на «нехорошого президента» World Athletics
Шульга вдруге вийшов у стартовому складі в матчі Літньої ліги НБА
Шульга вдруге вийшов у стартовому складі в матчі Літньої ліги НБА
Італія – Україна: де дивитися гру чемпіонату Європи з баскетболу U-20
Італія – Україна: де дивитися гру чемпіонату Європи з баскетболу U-20
Українські арбітри працюватимуть на грі кваліфікації Ліги конференцій
Українські арбітри працюватимуть на грі кваліфікації Ліги конференцій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 липня 2025
12K
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9415
Британський генерал назвав несподіване місце початку нової війни
4823
«Йшов, як господар». Ліна Костенко розповіла, як зустріла Путіна в Києві
4030
Анталія у паніці: готелі у Туреччині знижують ціни, але туристи не їдуть

Новини

14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 липня, 05:10
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 липня, 00:07
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
11 липня, 06:45

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua