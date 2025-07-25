Путін дозволив білорусам голосувати на російських виборах

Закон прийнято після внесення змін до угоди про взаємні права між Росією та Білоруссю

Путін дозволив білорусам голосувати на російських місцевих виборах в рамках поглиблення відносин з «союзною державою»

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який надає громадянам Білорусі, які постійно проживають на території РФ, право голосувати на місцевих виборах і навіть балотуватися на місцеві посади. Цей крок розглядається як черговий етап у поглибленні інтеграції між двома країнами в рамках так званої «союзної держави», пише «Главком».

Закон прийнято після внесення змін до угоди про взаємні права між Росією та Білоруссю від 1998 року, які були підписані у березні цього року. Оновлена угода має на меті подальше узгодження законних прав громадян обох країн, які проживають на території одна одної.

Путін подав ратифіковані зміни до російського парламенту на початку липня, а минулого тижня законопроєкт був схвалений верхньою палатою – Радою Федерації. Це законодавство відображає чинні закони Білорусі, які вже дозволяють громадянам Росії брати участь у місцевих виборах.

Як повідомляють росЗМІ, Путін раніше заявляв, що цей крок допоможе повніше інтегрувати білорусів у громадянське життя Росії.

Білоруські чиновники, зі свого боку, висловили надію, що угоду зрештою буде розширено, щоб включити право голосу на регіональному рівні. Вони очікують, що це «допоможе сформувати спільний політичний простір».

Нагадаємо, речник російського диктатора Дмитро Пєсков висловив сумніви щодо можливості зустрічі Володимира Путіна і Володимира Зеленського до кінця серпня 2025 року. Водночас, Пєсков наголосив, що така зустріч повинна «поставити крапку у врегулюванні в Україні та зафіксувати домовленості, які будуть вироблені».