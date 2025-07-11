Зустріч Лаврова і Рубіо – це фол останньої надії Путіна перед санкціями

Політика Трампа щодо Путіна буде вже не такою компліментарною

Зустріч Лаврова і Рубіо – це фол останньої надії Путіна перед тим, як у США будуть розглядатися санкції проти Росії. Досі Путіну вдавалося замилити очі Трампу і вдавати, що кремль готовий до миру. Однак Трамп, як він каже, розчарувався у Путіні, і тепер готовий підтримувати санкції проти РФ, – а законопроєкт про це вже обговорюється у Конгресі.

Саме зараз відбуваються прямі консультації між Білим домом і Конгресом щодо змісту цих санкцій, і Путін, вочевидь, хотів би справити на Трампа враження, що він все ще готовий до дипломатії, і, от, Лавров навіть передає йому щодо цього «конкретні пропозиції». Тому-то Лавров і зустрівся з Рубіо, аби повішати йому на вуха трохи кремлівської локшини про мир.

Не думаю, що зараз такі маніпуляції вдадуться Путіну на 100%. Але вважаю, що після пропозиції кремля Трамп ще з більшою наполегливістю буде вимагати від Конгресу, аби останнє слово у конкретних механізмах санкцій, закладених у законопроєкт залишалося таки за ним.

Адже якщо Путін якось реагує на його грізні слова про «розчарування», то можливо на якомусь етапі Трамп зможе знову повернутися до ролі головного миротворця у російсько-українській війні.

Однак, при цьому, політика Трампа щодо Росії буде вже не такою компліментарною, як навіть місяць тому. Путін не дає Трампу відчуття успіху і величі, а цього Трамп дуже не любить.