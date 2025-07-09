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Нічна атака дронів на Київщину: кількість постраждалих зросла

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Нічна атака дронів на Київщину: кількість постраждалих зросла
Вибухи на Київщині не вщухали цілу ніч
фото: Ігор Сапожко/Facebook

Вогнеборці вже загасили пожежу палет на підприємстві у Броварському районі

Російські війська у ніч на четвер, 9 липня, масовано атакували ракетами та дронами Київську область. У регіоні понад сім годин тривала повітряна тривога. Унаслідок атаки окупантів кількість постраждалих у Броварському районі зросла до двох людей. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, інформує «Главком».

За його словами, 44-річна жінка дістала забій грудної клітки. Їй лікарі надали допомогу на місці. 61-річний чоловік дістав гостру стресову реакцію. 

Вогнеборці також загасили пожежу палет на підприємстві в цьому районі. 

Сьогодні вночі Росія запустила по Україні найбільшу кількість дронів за весь час повномасштабної війни – 728, а також шість ракет  Х-47М2 «Кинджал» та сім крилатих ракет Х-101/«Іскандер-К». Основною ціллю ворога був Луцьк.  Начальник управління комунікацій Повітряних сил полковник Юрій Ігнат повідомив, що більшість із випущених дронів були імітаторами. 

Також цієї ночі ворожі війська здійснили масовану атаку дронів на Київщину та українську столицю. Як повідомили місцеві пабліки, внаслідок ворожої атаки зайнялась масштабна пожежа в області.

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Теги: росія війна обстріл Київщина Микола Калашник Кинджал дрон

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