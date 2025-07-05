Кубинець розповів, як став «гарматним м’ясом Путіна»

Тисячі громадян Куби, які шукали високооплачувану роботу будівельниками в Росії, стали жертвами обману

37-річний Франциско Гарсія був серед сотень кубинців, які летіли з Гавани до Москви, сподіваючись втекти від бідності. Їх заманили оголошеннями у Facebook та інших соцмережах, що обіцяли високооплачувану роботу на будівництві в Росії, але насправді чоловіків примусово робили найманцями та відправляли на фронт в Україну. Як інформує «Главком», про це він розповів виданню Daily Mail.

Гарсія, колишній санітар з Куби, який заробляв близько 40 пенсів на день, наївно повірив оголошенню, яке пропонувало дозвіл на роботу, 204 000 рублів на місяць та російський паспорт. Вже за три дні він вилетів до Москви. В аеропорту їх зустріли військові та наказали сісти в армійські вантажівки. Чоловіків відвезли до покинутої спортивної школи, де згодом погрозами змусили підписати контракти на військову службу.

За словами Франциско, він швидко усвідомив, що його життя «змінилося назавжди». Наступного дня новим найманцям видали автомати і відправили на 30-денне навчання.

Він розповів про жорстокість на фронті, де кубинців змушували бути «роботами», а командири били їх прикладами автоматів «щоб вибити страх». За його словами, найбільшу небезпеку становили безпілотники, про які кубинці спочатку навіть не знали. Франциско із жахом розповів журналістам, що бачив, як навколо нього гинули солдати – або у бою, або накладали на себе руки, не витримавши психологічного тиску.

Видання зазначає з посиланням на дані української розвідки, що від початку повномасштабного вторгнення Росія завербувала понад 20 000 кубинців. З них близько 7 000 зараз перебувають на фронті в Україні.

Франциско Гарсія – один із небагатьох, кому вдалося втекти. Він двічі отримував важкі поранення, і щоразу російські солдати залишали його на полі бою.

Після року служби в артилерійській бригаді російської армії, Гарсія отримав двомісячну відпустку, яку використав для втечі. Він заплатив перевізнику мільйон рублів і через шість країн дістався Афін. На Кубу він повернутися не може, адже там його вважають зрадником. В Афінах Франциско живе у наметі у постійному страху, що російські спецслужби знайдуть його і покарають за втечу.

«Я б сказав усім кубинцям, які бачать оголошення, що обіцяють чарівне життя в Росії, триматися подалі. Життя безцінне, і це того не варте», – підсумував Гарсія.

Раніше бійці легіону «Свобода Росії» захопили в полон чергового іноземного найманця, Кехінде «Ф’юче» Олувагбемілеке, громадянина Нігерії. Він воював у складі 503-го гвардійського мотострілецького полку РФ.

Нагадаємо, розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії вважає, що ліквідація значної кількості російських генералів може негативно вплинути на систему управління в деяких підрозділах збройних сил РФ.

Як зазначає британська розвідка, нещодавно ліквідований заступник командувача Військово-морського флоту Росії Михаїл Гудков став щонайменше другим високопоставленим генералом, який загинув з початку 2025 року.

До слова, захисники України ліквідували російського окупанта Андрія Соболєва за допомогою дрона. Прощання з ним відбулося 5 липня в Улан-Уде (Бурятія, РФ).

Андрій Соболєв – брат титулованого російського параспортсмена Віталія Соболєва. Віталій є майстром спорту Росії міжнародного класу, срібним призером Чемпіонату Європи з волейболу сидячи, членом збірної Росії та капітан збірної Бурятії з волейболу сидячи.