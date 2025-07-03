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Війна дронів. Військові пояснили, яку ефективність мають захисні сітки для військової техніки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Війна дронів. Військові пояснили, яку ефективність мають захисні сітки для військової техніки
Знищений українським дроном російський танк, що зовсім не мав захисту
фото: mil.in.ua

Сітки – не панацея, але захист для броні. Військові розповіли, яку техніку найкраще захищають антидронові коридори

Захисна сітка для військової техніки не гарантує 100-відсотковий захист, проте суттєво ускладнює роботу ворожим дронарям. На одну ціль окупантам доводиться витрачати більше БпЛА, а ефективність таких повітряних атак суттєво падає. Про це пояснив начальник відділу комунікацій командування Сил підтримки ЗСУ Максим Кравчук, йдеться у матеріалі «Главкома» «Коридори життя. ЗСУ облаштовують антидронові тунелі: як це працює».

Кравчук пояснив, що сітки встановлюються дуже оперативно. Процес іноді потребує додаткового часу на розвідку та розмінування маршруту. Проте загалом, інженерні підрозділи працюють мобільно та швидко.

Військові зазначають, що сітки й опори може легко пошкодити атакуючий безпілотник, артилерійський чи мінометний снаряд, вибухова хвиля, але все-таки це є який-не-який, а захист від дронів.

«Сітки реально рятують важку техніку – танки, БТРи – від влучання кумулєй (дрон-камікадзе з кумулятивним зарядом – «Главком»). Фокусна відстань у кумуля змінюється, він вибухає раніше, відповідно, кумулятивний струмінь не досягає своєї цілі так, як треба. Але якщо вибухне над пікапом чи неброньованим легковиком, то її добряче пошкодить», – каже дронар одного із підрозділів, котрий воює на Покровському напрямку, Ростислав.

Водночас військовий зазначає, що залетіли під сітку FPV-дроном складно. – «Можна залетіти на початку чи в кінці тунелю, але це складно, бо засоби РЕБ не дозволяють цього робити».

Для таких випадків зазвичай застосовується подвійна атака дронів: перши дрон пробиває сітку, другий влітає у пророблений ним отвір, утім, це значно збільшує час і вартість атаки, адже витрачаються два дрони.

Ще однією проблемою є те, що сітки доводиться постійно поновлювати. Часто цю роботу доводиться виконувати на ділянках, що перебувають під постійним вогневим впливом – артилерійським чи мінометним.

Проте речник командування Сил підтримки запевняє, що конструкції довели свою ефективність, і це підтверджується статистикою зменшення влучань по техніці на захищених ділянках. – «Навіть якщо дрон намагається підловити автомобіль, його точність і ефективність знижується в рази, що суттєво знижує загрозу для особового складу та техніки і підвищує шанс вижити».

Раніше повідомлялося, що окупанти також стали активно застосовувати на фронті протидронові коридори. Зокрема таке відбувається на межі Покровського і Торецького напрямків.

До слова, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше повідомляв, що найбільш ефективною зброєю, яка допомогла змінити ситуацію на полі бою в Україні, виявилися дрони. Масове використання дронів у бойових діях змусило українців почати самостійно розробляти та випускати нові БпЛА. Зокрема, FPV-дрони почали виготовляти десятками тисяч у гаражах, маленьких майстернях і навіть у загалом непристосованих для виробництва зброї приміщеннях. І це змінює сценарій війни.

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Теги: окупанти військові дрон війна

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