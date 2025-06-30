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Азербайджан затримав двох агентів ФСБ, які видавали себе за журналістів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Азербайджан затримав двох агентів ФСБ, які видавали себе за журналістів
У Баку правоохоронні органи проводять обшуки в філії пропагандистської агенції
фото: APA

Російські агенти працювали під прикриттям у пропагандистському медіа «Спутник-Азербайджан»

Азербайджанські правоохоронці затримали двох агентів Федеральної служби безпеки Росії. Вони працювали під прикриттям у «Спутник-Азербайджан». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що у Баку правоохоронні органи проводять обшуки в офісі філії російської пропагандистської інформаційної агенції. 24 лютого стало відомо про ліквідацію представництва «Россия сегодня». Влада Азербайджану повідомила, що медіаресурс може отримати акредитацію тільки на одного кореспондента в Азербайджані. Однак, попри нібито припинення діяльності, агентство продовжувало працювати, а його співробітники виходили на роботу.

Sputnik – російська пропагандистська інформаційна агенція, заснована агенцією «Россия сегодня». Sputnik вирізняється необ'єктивною подачею інформації та упередженістю у висвітленні подій. Агенція має регіональні представництва та бюро в різних країнах, зокрема ведуть діяльність 30 мовами, включаючи англійську, іспанську, польську, киргизьку, сербську.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало тимчасового повіреного у справах посольства Російської Федерації в Азербайджанській республіці Петра Волокова. Причина: напади на азербайджанців у російському Єкатеринбурзі. Російській стороні було виражено різкий протест у зв'язку з рейдами 27 червня 2025 року.

Раніше російські медіа повідомили про облави силовиків на громадян Азербайджану, під час яких затримали майже 50 осіб із діаспори за підозрою в убивстві, що сталося ще 2001 року. Головні підозрювані у справі – брати Гусейн та Зіяддін Сафарови – незабаром після затримання померли.

За версією Слідчого комітету і МВС РФ, 27 червня в Єкатеринбурзі було проведено «комплекс заходів» у рамках розслідування кримінальних справ минулих років. Кількість затриманих російські правоохоронні органи не наводять, про загиблих також не йдеться. Азербайджанська сторона наголосила, що під час затримання двоє її громадян були жорстоко вбиті, кілька людей одержали тяжкі поранення, а дев'ять осіб було заарештовано.

Згодом стало відомо, що Азербайджан скасовує всі культурні заходи, зокрема концерти, фестивалі, вистави, заплановані до проведення російськими державними та приватними установами.

До слова, Азербайджан звинуватив Росію в масованій кібератаці. За словами голови комісії з протидії гібридним загрозам парламенту Азербайджану Раміда Намазова, перевірка встановила, що кібератака 20 лютого проти азербайджанських медіа була здійснена групою Apt29, відомою також як Cozy Bear. Її повʼязують з російською військовою розвідкою.

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Теги: російські агенти ФСБ Азербайджан

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