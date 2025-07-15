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Буданов розповів Келлогу, до чого готується Росія у найближчі 10 років

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Буданов розповів Келлогу, до чого готується Росія у найближчі 10 років
Українські посадовці ознайомили спецпредставника США з поточною ситуацією на фронті
фото: gur.gov.ua/ГУР

Москва готується до збройного конфлікту проти країн НАТО

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов взяв участь у брифінгу для спеціального представника президента США Кіта Келлога. Розвідник розповів політику про плани Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Представники сектору безпеки й оборони України ознайомили американську сторону з поточною оперативною обстановкою, оцінкою планів Росії до 2036 року, а також із даними щодо підготовки Кремля до збройного конфлікту не лише проти України, а й проти країн НАТО. «Імперські амбіції Кремля не обмежуються Україною – вони охоплюють усю Європу. Втім, за підтримки Сполучених Штатів ми здатні зупинити Росію й звести нанівець її військовий потенціал», – зазначив Буданов.

Глава розвідки висловив вдячність уряду та народу США за сталу політичну, економічну й військову підтримку України. «Росія визнає лише силу – саме через неї ми досягнемо стійкого миру», – додав він.

Нагадаємо, до Києва на тиждень прибув спецпредставник президента США Кіт Келлог. На столичному вокзалі його зустрів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. «Главком» зібрав все, що відомо про особливий візит.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником глави США з питань України Кітом Келлогом. Під час зустрічі йшлося про загальну ситуацію на фронті та потреби українських воїнів, зокрема політики обговорили російські масовані атаки на цивільних і критичну інфраструктуру та посилення української ППО.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував зустрічі спецпредставника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога з очільниками спецслужб. Президент повідомив, що триває підготовка зустрічей Келлога з керівниками Служби безпеки України, а також українських розвідок.

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Теги: Кирило Буданов Кіт Келлог

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