Розвідка: Шойгу призначив нового командира крейсера «Москва», який знищили ЗСУ у 2022 році

Посаду командира крейсера «Москва» Саватєєв обійняв як тимчасовий виконувач обов'язків

Міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу призначив нового командира ракетного крейсера «Москва», що був флагманом Чорноморського флоту РФ до того, як його знищила Україна в квітні 2022 року. Про це повідомляє Головне управління розвідки міністерства оборони, оприлюднивши витяг з наказу російського міністра оборони Сергія Шойгу №1012 з грифом «для службового користування».

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«Відповідно до датованого 10 вересня 2022 року документа, у флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера «Москва» з'явився новий командир – Саватєєв Андрій Ігорьович», – зазначили у відомстві.

В розвідці додали, що «вакантну» посаду командира крейсера «Москва» Саватєєв обійняв як тимчасовий виконувач обов'язків.

Як відомо, удару українськими ракетами «Нептун» по ворожому крейсеру «Москва» було завдано 13 квітня 2022 року. Водночас у Міноборони Росії стверджували, що судно внаслідок «детонації боєкомплекту» та пожежі не затонуло і «зберігає плавучість». Проте 14 квітня у відомстві визнали, що флагман російського флоту затонув.