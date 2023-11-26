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Китай звинуватив американський есмінець у вторгненні до їхніх територіальних вод – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Китай звинуватив американський есмінець у вторгненні до їхніх територіальних вод – ЗМІ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Китайські військові задіяли свої військово-морські та військово-повітряні сили для «відстеження, спостереження та попередження есмінця»

У Міністерстві оборони Китаю заявили, що американський есмінець USS Hopper нібито увійшов до територіальних вод країни без схвалення уряду КНР. Про це повідомляє Reuters.

У відповідь китайські військові задіяли свої військово-морські та військово-повітряні сили для «відстеження, спостереження та попередження есмінця».

Цю заяву оборонного відомства Китаю було зроблено лише кілька днів після того, як Пекін звинуватив Філіппіни в залученні «іноземних сил» для патрулювання Південно-Китайського моря, згадуючи спільні патрулювання, що почалися у вівторок за участю філіппінських та американських військово-морських сил.

У ВМС США заявили, що американський ракетний есмінець діяв відповідно до міжнародного права у архіпелагу Сіша (Парасельські острови) у Південно-Китайському морі.

У прес-службі Сьомого флоту ВМС США заявили, що USS Hopper відстоював права судноплавства та свободи у Південно-Китайському морі. Після цього він залишив зону надмірних домагань та продовжив операції.

«Під час операції було підтримано права, свободи та законні види використання моря шляхом подолання обмежень на мирний прохід, введених КНР, Тайванем та В'єтнамом», – йдеться у повідомленні.

Раінше повідомлялося, що Філіппіни звинуватили Китай у зіткненні військових кораблів двох країн біля мілини Аюнгін у Південно-Китайському морі. Відповідну ноту протесту було передано філіппінським МЗС посольству КНР у Манілі.

Президент США Джо Байден попередив Китай, що США будуть змушені втрутитися у випадку, якщо Пекін атакує філіппінські судна в Південно-Китайському морі. 

До слова, Китай протягом кількох просить Філіппіни відбуксирувати корабель, який був посаджений на мілину у Південнокитайському морі та використовується філіппінськими військовими як форпост. Про це повідомляє Reuters.

Між двома сусідами різко зросла напруженість у Південнокитайському морі на тлі того, як Філіппіни під керівництвом президента Фердинанда Маркоса-молодшого зближуються зі Сполученими Штатами, що підтримують країну в її морських суперечках з Китаєм. Посольство Китаю в Манілі розкритикувало Вашингтон за те, що він «зібрав» своїх союзників, щоб продовжити «роздувати» проблему Південнокитайського моря та інцидент зі судном.

Теги: США Філіппіни корабель військові Китай

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