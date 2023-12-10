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Росіяни знайшла заміну знищеному кораблю «Аскольд» в Керчі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росіяни знайшла заміну знищеному кораблю «Аскольд» в Керчі
Спуск на воду ракетного корвету «Туча», липень 2023 року
фото: Defence Express

Корабель «Аскольд», фактично був знищений під час ракетної атаки 4 листопада

Замість знищеного корабля «Аскольд» у Керчі, Росія готується використовувати новий корабель «Туча», який прибув з Татарстану. Про це повідомляє Defence Express.

Видання посилається на зроблену на основі супутникових знімків інфографіку від OSINT-аналітика MT_Anderson. Вона демонструє поточний статус усіх чотирьох ракетних корветів проекту 22800 «Каракурт», що є носіями крилатих ракет «Калибр».

Зазначається, що корвет «Аскольд», фактично знищений під час ракетної атаки 4 листопада 2023 року, на 3 грудня вже перебував на ремонті на заводі «Залив» у тимчасово окупованій Керчі. При цьому росіяни накрили згори ті ділянки корпусу корабля, що зазнали найбільших руйнувань.

Росіяни знайшла заміну знищеному кораблю «Аскольд» в Керчі фото 1

На відміну від попередніх трьох «Каракуртів», які будувались на потужностях заводу «Залив» у тимчасово окупованій Керчі, корвет «Туча» був збудований на верфі російського міста Зєлєнодольск (Татарстан), що на березі Волги. Тому тут цілком логічно припустити, що новий носій «Калібрів» замість фактично знищеного корвета «Аскольд» росіяни перегнали до Новоросійска по Волго-Донському каналу.

Корвет «Туча» був закладений у 2019 році, та спущений на воду в Зєлєнодольску у липні 2023 року. За своїми характеристиками судно не відрізняється від попередніх кораблів проекту 22800 «Каракурт»:

  • повне водозаміщення – 870 тонн;
  • довжина та ширина корпусу – 67 метрів та 11 метрів;
  • автономність плавання – до 15 діб, екіпаж – 39 осіб;
  • озброєння – 76-мм гармата, 8 пускових під ракети «Калибр» або «Оникс», «Панцырь» у морській версії, дрон «Орлан-10».

Нагадаємо, що 4 листопада управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ повідомило про ураження об'єктів морської та портової інфраструктури суднобудівного заводу «Залив» у Керчі. Було уражено ракетний корабель «Аскольд».

Цей носій крилатих ракет «Калібр» є одним із найновіших і найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ, який був спущений на воду лише у 2021 році, і досі навіть не встиг взяти участь у бойових діях.

Згодом командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що корабель «Аскольд» потонув.

Своєю чергою, Міноборони РФ наразі повідомило лише про пошкодження корабля в результаті ракетного удару ЗСУ по суднобудівному заводу. Росіяни заявляють, що Україна випустила 15 крилатих ракет, одна з яких і пошкодила корабель.

Теги: росіяни Україна корабель Міноборони РФ росія

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