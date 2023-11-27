Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Шторм викинув суховантаж на мілину біля берегів РФ (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Шторм викинув суховантаж на мілину біля берегів РФ (фото)
Судно знаходиться на мілині в безпосередній близькості від берега
фото із соцмережі

Суховантаж під прапором Беліза викинуло на мілину поблизу Анапи

Сильний шторм у Чорному морі викинув на мілину біля узбережжя Анапи в районі селища Вітязево (Росія) суховантажне судно Blue Shark під прапором Беліза. Про це повідомляє «Росморрічфлот».

Судно, що знаходилося під навантаженням вантажу ячменю для Єгипту в морському порту Тамань, з отриманням штормового попередження перейшло на якірну стоянку.

Як повідомив капітан судна, на борту 21 особа екіпажу, громадяни Сирії, Індії та Єгипту.

Вітер і хвиля зірвали судно з якорів близько 23:00 26 листопада і воно дрейфувало у бік берега поки не виявилося на мілині після опівночі.

Наразі судно знаходиться на мілині в безпосередній близькості від берега.

Шторм викинув суховантаж на мілину біля берегів РФ (фото) фото 1

Морські рятувальники розробляють план аварійно-рятувальної операції.

Як повідомлялося, на російське курортне місто Сочі обрушився потужний шторм

Теги: шторм негода Чорне море корабель

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Азовському морі на чергуванні перебуває один корабель
Росія вивела у Чорне море ракетоносій із «Калібрами»
27 жовтня, 09:55
Зеленський закликав пам’ятати кожного українського воїна, який віддав своє життя, очищуючи наше море від окупантів
Зеленський нагородив військових, які змінили ситуацію в Чорному морі (фото)
31 жовтня, 16:21
Росія вивела у Чорне море чотири кораблі
Росія вивела у Чорне море чотири кораблі
10 листопада, 07:52
Триває 614-та доба повномасштабної війни Росії проти України
ЗСУ повідомили, скільки ракетоносіїв Росія тримає напоготові у Чорному морі
30 жовтня, 08:16
Попри відсутність активності ракетоносіїв небезпека залишається високою
Росія не вивела ракетоносії у Чорне море через шторм
5 листопада, 23:55
Окупанти можуть атакувати Україну одночасно 24 «Калібрами»
Росія стягує у Чорне море ракетоносії: скільки «Калібрів» напоготові
8 листопада, 09:08
Адмірал Неїжпапа сподівається, що український флот повернеться на військово-морську базу в Севастополі
Командувач ВМС розповів, як Україна планує виграти війну з РФ на морі
18 листопада, 10:44
Росія тримає в Середземному морі два кораблі, серед яких один – носій крилатих ракет «Калібр»
Росія вивела в Середземне море носій «Калібрів»
19 листопада, 09:42
Здатність Чорноморського флоту РФ використовувати свою базу в Новоросійську для перезавантаження суден крилатими ракетами, ймовірно, стане суттєво вплине на його ефективність
Британська розвідка назвала проблеми Чорноморського флоту РФ
25 листопада, 11:34

Соціум

Польські страйкарі погрожують цілодобово блокувати пункти пропуску «Медика-Шегині»
Польські страйкарі погрожують цілодобово блокувати пункти пропуску «Медика-Шегині»
Українські біженці в Латвії: влада країни відзвітувала про тенденції
Українські біженці в Латвії: влада країни відзвітувала про тенденції
У Сочі лютує негода: багатоповерхівка розсипалася за лічені секунди (відео)
У Сочі лютує негода: багатоповерхівка розсипалася за лічені секунди (відео)
Фінська компанія постачала РФ запчастини для вантажівок в обхід санкцій: розслідування
Фінська компанія постачала РФ запчастини для вантажівок в обхід санкцій: розслідування
Шторм викинув суховантаж на мілину біля берегів РФ (фото)
Шторм викинув суховантаж на мілину біля берегів РФ (фото)
Військово-морські сили США звільнили танкер, який був захоплений біля узбережжя Ємену
Військово-морські сили США звільнили танкер, який був захоплений біля узбережжя Ємену

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
«Люди живуть тут 80 років, але «таких» мишей не бачили». Як село на лінії фронту готується до зими
20K
Військова підтримка України: представник Конгресу США зробив тривожну заяву
14K
Стало відомо, чому нові керівники військкоматів не виконують плани з мобілізації
13K
Відставка Залужного? Представник президента у Верховній Раді відреагував
13K
Подружжя намагалося вивезти до Угорщини під одягом прикрас на 15 мільйонів
5485
Снігове пекло на трасі Одеса – Рені: автобуси і машини змітає у кювет

Новини

Кому вигідна блокада кордону? Депутат стверджує: не Україні і не Польщі
Сьогодні, 10:37
Біля Авдіївки точаться запеклі бої. Генштаб доповів про ситуацію на фронті
Сьогодні, 06:54
Снігові замети та хуртовини: прогноз погоди на 27 листопада
Сьогодні, 06:11
27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Мокрий сніг, дощ та ожеледь: прогноз погоди на 26 листопада
Вчора, 05:51
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Вчора, 03:21

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua