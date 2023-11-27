Шторм викинув суховантаж на мілину біля берегів РФ (фото)

Судно знаходиться на мілині в безпосередній близькості від берега

Суховантаж під прапором Беліза викинуло на мілину поблизу Анапи

Сильний шторм у Чорному морі викинув на мілину біля узбережжя Анапи в районі селища Вітязево (Росія) суховантажне судно Blue Shark під прапором Беліза. Про це повідомляє «Росморрічфлот».

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Судно, що знаходилося під навантаженням вантажу ячменю для Єгипту в морському порту Тамань, з отриманням штормового попередження перейшло на якірну стоянку.

Як повідомив капітан судна, на борту 21 особа екіпажу, громадяни Сирії, Індії та Єгипту.

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Вітер і хвиля зірвали судно з якорів близько 23:00 26 листопада і воно дрейфувало у бік берега поки не виявилося на мілині після опівночі.

Наразі судно знаходиться на мілині в безпосередній близькості від берега.

Морські рятувальники розробляють план аварійно-рятувальної операції.

Як повідомлялося, на російське курортне місто Сочі обрушився потужний шторм.