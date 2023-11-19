Біля берегів Туреччини навпіл розірвало корабель, що йшов з України
Корабель сів на мілину, а потім хвилі зламали його
Біля берегів Туреччини розколовся надвоє суховантаж, який пришвартувався в порту Ереглі. Судно розламалося через сильний шторм. Про це повідомляє Anadolu.
Корабель сів на мілину, а потім хвилі зламали його. 13 членів було команди евакуйовано на берег, постраждалих немає.
Частина корабля, що дрейфувала до берега, вдарилася об бетонні стіни гавані та пошкодила прибережний амфітеатр. У цей район вирушили пожежні команди на катері берегової охорони.
За даними губернатора Зонгулдака (область, де розташовано порт, – ред.) Османа Хаджібекташоглу, суховантажне судно ходило під прапором Камеруну і носило назву «Паллада».
Згідно з інформацією моніторингових сайтів, корабель під назвою «Паллада», що ходить під прапором Камеруну, вийшов 3 листопада з Одеси.
Як повідомлялося, єменські бойовики-хусити захопили судно Galaxy Leader у Червоному морі, на борту якого можуть бути українці.
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