Росія почала розгортати в Україні нову дивізію десантників – британська розвідка

Рівень підготовки бійців відновленої 104-ї дивізії недостатній і нижчий за стандарти для десантників, яких вважають «елітою»

На тимчасово окупованій частині Херсонщини російські загарбники почали розгортати новосформовану дивізію десантників. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

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Як зазначається, Росія вперше почала розгортати в Україні новосформовану 104-ту армійську десантно-штурмову дивізію. Це відбувається на окупованій Херсонщині.

Про плани відновити цей підрозділ, який з 1998 року скоротили до розміру бригади, у серпні 2023 року заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу. За даними аналітиків, підпорядковані підрозділи 104-ї дивізії ймовірно включають 337-й полк і 52-гу артилерійську бригаду.

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Розвідка також припускає, що рівень підготовки бійців відновленої 104-ї дивізії недостатній і нижчий за стандарти для десантників, яких вважають «елітою». За нею скоріш за все буде ретельно стежити командувач повітряно-десатних військ Росії генерал-полковник Михайло Тєплінський, якого з жовтня назначили керівником групи військ «Дніпро».

Триває 645-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще два - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили три пункти управління, два склади боєприпасів та два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.