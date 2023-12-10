Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Китай атакував філіппінські судна. США відреагували

Діана Гасюк
glavcom.ua
Китай атакував філіппінські судна. США відреагували
Китайська берегова охорона з водометів атакувала філіппінські судна
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Кораблі філіппінського бюро рибальства припливли до мілини Скарборо, щоб доставити гуманітарну допомогу

Кораблі китайської берегової охорони використали водомети для атаки на філіппінські судна у районі мілини Скарборо. США засудили «агресивні» дії КНР. Про це повідомляє AP.

Кораблі філіппінського бюро рибальства припливли до мілини Скарборо, щоб доставити гуманітарну допомогу, в основному паливо та продукти харчування, бідним рибалкам.

За словами філіппінських чиновників, рій китайської берегової охорони та супроводжуючих кораблів вдався до небезпечних та агресивних дій. Вони використовували водомети щонайменше вісім разів, щоразу коли урядові кораблі Філіппін наближалися до мілини Скарборо.

Зокрема китайська берегова охорона встановила плавучий бар'єр біля входу у рибальську лагуну Скарборо Шол і розмістила персонал на борту невеликих моторних човнів, щоб відігнати філіппінських рибалок, які чекали на гуманітарну допомогу.

«Запобігти розповсюдженню гуманітарної допомоги є не тільки незаконним, але й нелюдським», – йдеться в офіційній заяві Філіппін.

Нагадаємо, президент США Джо Байден попередив Китай, що США будуть змушені втрутитися у випадку, якщо Пекін атакує філіппінські судна в Південно-Китайському морі.  

Раніше корабель берегової охорони Китаю зіткнувся з філіппінським катером для поповнення запасів. Через дві години після цього, катер китайського морської поліції наткнувся на корабель берегової охорони Філіппін під час тієї ж операції з доставки припасів.

Американський лідер заявив, що кораблі КНР діяли небезпечно та незаконно, оскільки Філіппіни проводили звичайну місію поповнення запасів у своїй власній економічній зоні в Південно-Китайському морі. 

Теги: США охорона харчування Філіппіни корабель Китай

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр оборони США Ллойд Остін
США вдарили по військових іранських об'єктах на сході Сирії
13 листопада, 02:16
Пропонована ним система харчування ЗСУ існувала в Україні до 2014 року
Міноборони розпочало процес відмови від системи харчування за стандартами НАТО
28 листопада, 13:11
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван
Білий дім відповів, чи зможуть США надавати зброю Україні без нового фінансування
4 грудня, 23:31
Україна та Сполучені Штати проведуть спільну конференцію з питань оборони
Україна та США говоритимуть про спільне виробництво зброї на конференції у грудні
17 листопада, 22:29
Російський катер класу «Серна»
Ураження десантних кораблів у Криму: розвідка пояснила важливість операції
11 листопада, 13:56
Дональд Трамп виграв суд у справі про заборону на його участь у виборах
Трамп виграв ще одну справу, яка забороняла йому брати участь у виборах
19 листопада, 00:20
У Конгресі сподівалися проголосувати за додатковий пакет військової допомоги для України до Різдва, однак зараз це майлоймовірно
Військова підтримка України: представник Конгресу США зробив тривожну заяву
26 листопада, 22:17
Спікер палати представників США Майк Джонсон
Спікер палати представників вважає допомогу Україні пріоритетом Конгресу США
28 листопада, 02:51
Без додаткового фінансування міноборони США може незабаром досягти межі, за якою не зможе підтримувати нинішній рівень допомоги Україні у сфері безпеки 
Пентагон повідомив, скільки ще має коштів на допомогу для ЗСУ
6 грудня, 15:06

Соціум

Китай атакував філіппінські судна. США відреагували
Китай атакував філіппінські судна. США відреагували
Росіяни знайшла заміну знищеному кораблю «Аскольд» в Керчі
Росіяни знайшла заміну знищеному кораблю «Аскольд» в Керчі
США, Японія і Південна Корея запровадили нову ініціативу на тлі загрози з КНДР
США, Японія і Південна Корея запровадили нову ініціативу на тлі загрози з КНДР
ЦАХАЛ підтвердив капітуляцію багатьох членів ХАМАС
ЦАХАЛ підтвердив капітуляцію багатьох членів ХАМАС
Генеральний інспектор Бундесверу припускає, що Німеччині доведеться вести оборонну війну
Генеральний інспектор Бундесверу припускає, що Німеччині доведеться вести оборонну війну
Хусити погрожують атакувати всі судна, які прямують до Ізраїлю
Хусити погрожують атакувати всі судна, які прямують до Ізраїлю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Архітектор назвав ще одну станцію метро Києва, де може статися аварія
17K
Хто підірвав Байкало-Амурську магістраль? Росія оголосила ім'я диверсанта
9568
Хто має право на грошову допомогу в разі загибелі військового? Ухвалено закон
9396
Генерал розповів, коли ЗСУ знову зможуть піти у наступ
9292
Син Трампа зробив скандальну заяву про війну в Україні
7635
Пам'ять про Героя, чи його образа

Новини

Хмарно, з періодичними опадами: прогноз погоди на 10 грудня
Сьогодні, 05:20
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Під Авдіївкою окупанти безперервно штурмують ЗСУ: Генштаб повідомив результати боїв
Вчора, 06:57
Морозно, місцями опади: прогноз погоди на 9 грудня
Вчора, 06:10
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:30
За добу під Бахмутом та Авдіївкою сталося понад 50 боїв – Генштаб
8 грудня, 07:21

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua