Китай атакував філіппінські судна. США відреагували

Кораблі філіппінського бюро рибальства припливли до мілини Скарборо, щоб доставити гуманітарну допомогу

Кораблі китайської берегової охорони використали водомети для атаки на філіппінські судна у районі мілини Скарборо. США засудили «агресивні» дії КНР. Про це повідомляє AP.

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Кораблі філіппінського бюро рибальства припливли до мілини Скарборо, щоб доставити гуманітарну допомогу, в основному паливо та продукти харчування, бідним рибалкам.

За словами філіппінських чиновників, рій китайської берегової охорони та супроводжуючих кораблів вдався до небезпечних та агресивних дій. Вони використовували водомети щонайменше вісім разів, щоразу коли урядові кораблі Філіппін наближалися до мілини Скарборо.

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Зокрема китайська берегова охорона встановила плавучий бар'єр біля входу у рибальську лагуну Скарборо Шол і розмістила персонал на борту невеликих моторних човнів, щоб відігнати філіппінських рибалок, які чекали на гуманітарну допомогу.

«Запобігти розповсюдженню гуманітарної допомоги є не тільки незаконним, але й нелюдським», – йдеться в офіційній заяві Філіппін.

Нагадаємо, президент США Джо Байден попередив Китай, що США будуть змушені втрутитися у випадку, якщо Пекін атакує філіппінські судна в Південно-Китайському морі.

Раніше корабель берегової охорони Китаю зіткнувся з філіппінським катером для поповнення запасів. Через дві години після цього, катер китайського морської поліції наткнувся на корабель берегової охорони Філіппін під час тієї ж операції з доставки припасів.

Американський лідер заявив, що кораблі КНР діяли небезпечно та незаконно, оскільки Філіппіни проводили звичайну місію поповнення запасів у своїй власній економічній зоні в Південно-Китайському морі.