Пентагон назвав країну, що організувала атаки на кораблі в Червоному морі

США розглянуть усі можливі заходи у відповідь

Центральне командування збройних сил США опублікувало заяву, в якій йдеться про те, що напад на комерційні судна в Червоному морі було скоєно за підтримки Ірану.

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«Сьогодні (3 грудня – ред.) відбулися чотири напади на три окремі комерційні судна у міжнародних водах на півдні Червоного моря. Есмінець класу «Арлі-Берк» USS Carney відреагував на сигнали лиха з кораблів та надав допомогу», – йдеться у заяві.

«Ці напади є прямою загрозою міжнародній торгівлі та морській безпеці. Вони поставили під загрозу життя міжнародних екіпажів, що представлюять кілька країн світу. У нас також є всі підстави вважати, що ці атаки, хоч і здійснені хуситами в Ємені, повністю організовані Іраном. Сполучені Штати розглянуть усі відповідні заходи у відповідь у повній координації зі своїми міжнародними союзниками та партнерами», – заявило Центральне командування збройних сил США.

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Раніше єменські повстанці-хусити з руху «Ансар Аллах» взяли на себе відповідальність за атаку на два торгові кораблі в Червоному морі в неділю, 3 грудня.

Воєнізоване угрупування хуситів має тісні зв'язки з ліванською «Хезболлою» та підтримується Іраном.

Власниками обстріляних комерційних судів є ізраїльські бізнесмени, за повідомленням ізраїльської газети «Хаарець». Це четвертий з початку війни між Ізраїлем та ХАМАС напад на судна, які належать ізраїльським бізнесменам.

Нагадаємо, 3 грудня в Червоному морі американський військовий корабель і кілька комерційних суден зазнали нападу.

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Раніше американський винищувач перехопив безпілотний літальний апарат з Ірану в повітряному просторі над авіаносцем USS Dwight D. Eisenhower.