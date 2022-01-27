Румунія готується збільшити присутність військ НАТО на тлі російської загрози

Країна проводить відповідні переговори із США та НАТО

Влада Румунії висловила готовність до збільшення присутності на території країни військового контингенту Північноатлантичного альянсу. Причиною такого рішення стало зростання шансів повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну, адже Румунія має з Україною 600 км спільного кордону. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Окрім того, Румунія продовжує готуватися до потенційно можливого припливу біженців з України.

«Цьогорічна криза ще раз підтверджує, що дуже важливим є зміцнення союзницької присутності на східному фланзі, у тому числі і в нашій країні. Заходи, яких НАТО досі вживав для посилення своєї присутності на східному фланзі є захисною реакцією на зростання викликів безпеці регіону», – зазначив президент країни Клаус Йоганніс.

Президент країни також закликав НАТО та ЄС до єдності та солідарності на тлі конфлікту між Росією та Україною.

«У спровокованій Росією кризі у сфері безпеки на карту поставлена безпека не лише України і Європи, а й усього євроатлантичного простору», – підсумував політик.

Раніше п’ятий президент України Петро Порошенко навів Румунію в якості прикладу швидкого та ефективного реагування на російську загрозу.

Нагадаємо, Російська Федерація може атакувати українську територію з усіх сторін, у тім числі і з Придністров’я.

Нагадаємо також, заяву про те, що Росія може окупувати Харків, Зеленський зробив в інтерв'ю газеті The Washington Post, опублікованому 21 січня. За словами президента, це стане початком великомасштабної війни.

Читайте також: