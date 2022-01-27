  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Молдова готується до хвилі мігрантів з України – директор спецслужби

    Можливі міграційні потоки та потоки біженців - Молдова готується до хвилі мігрантів з України – директор спецслужби
    Можливі міграційні потоки та потоки біженців
    фото з відкритих джерел

    Спецслужби Молдови та України повинні проактивно співпрацювати у контексті нових ризиків

    Молдова враховує нові безпекові виклики у регіоні. Кишинів сприятиме стратегічним партнерам у разі конфлікту та готується до хвилі біженців. Про це розповів у інтерв’ю «Главкому» директор молдовської спецслужби – Служби інформації та безпеки Олександр Єсауленко.

    «Ми відстежуємо ситуацію і вона перебуває в епіцентрі нашої уваги, але важливо зберігати спокій. Те, про що ми говорили на засіданні (закрита частина засідання комісії з національної безпеки парламенту Молдови – «Главком»), стосувалося того, що необхідно проявити проактивність у дії. Тобто, ми маємо співпрацювати та мати тіснішу взаємодію (з Україною – «Главком»). У тому числі й виходячи з можливих асиметричних ризиків у разі ескалації конфлікту. В першу чергу, можливі міграційні потоки та потоки біженців та надання допомоги стратегічним партнерам», – сказав директор молдовської спецслужби.

    Єсауленко підкреслив, що спецслужби Молдови та України повинні проактивно співпрацювати у контексті нових ризиків.

    Раніше глава Міноборони Румунії Василе Динку заявив, що країна готується прийняти біженців. Вони можуть прибути до Румунії з України у разі відкритого вторгнення Росії.

    Нагадаємо, Захід готує потужні санкції проти Росії у разі вторгнення. Серед варіантів, що обговорюються, у пакеті санкцій, який буде застосований у разі вторгнення РФ до України, є обмеження Москви щодо конвертації валюти, торгівлі із Заходом і доступу до ключових технологій.

    Зазначимо, президент США Джозеф Байден готовий ввести санкції проти Путіна.

    Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна з Німеччиною увійшли у момент істини з низки фундаментально важливих питань для безпеки та майбутньої української держави.

    Також міністр закордонних справ пояснив, чому іноземні посольства оголосили евакуацію з України.

    Читайте також: Як діятиме Кишинів у разі війни в Україні. Пряма мова Керівника Служби безпеки Молдови
    Теги: Росія Міноборони Молдова мігранти українці Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Молдова готується до хвилі мігрантів з України – директор спецслужби