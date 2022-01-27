Молдова готується до хвилі мігрантів з України – директор спецслужби

Спецслужби Молдови та України повинні проактивно співпрацювати у контексті нових ризиків

Молдова враховує нові безпекові виклики у регіоні. Кишинів сприятиме стратегічним партнерам у разі конфлікту та готується до хвилі біженців. Про це розповів у інтерв’ю «Главкому» директор молдовської спецслужби – Служби інформації та безпеки Олександр Єсауленко.

«Ми відстежуємо ситуацію і вона перебуває в епіцентрі нашої уваги, але важливо зберігати спокій. Те, про що ми говорили на засіданні (закрита частина засідання комісії з національної безпеки парламенту Молдови – «Главком»), стосувалося того, що необхідно проявити проактивність у дії. Тобто, ми маємо співпрацювати та мати тіснішу взаємодію (з Україною – «Главком»). У тому числі й виходячи з можливих асиметричних ризиків у разі ескалації конфлікту. В першу чергу, можливі міграційні потоки та потоки біженців та надання допомоги стратегічним партнерам», – сказав директор молдовської спецслужби.

Єсауленко підкреслив, що спецслужби Молдови та України повинні проактивно співпрацювати у контексті нових ризиків.

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