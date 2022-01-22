Достойна відсіч Росії. Порошенко назвав країну, в якої має вчитися Зеленський

П'ятий президент закликав владу відмовитися від політичних чвар

Тільки злагоджені дії влади та суспільства дозволять Україні вийти переможницею з поточної військово-політичної кризи. В якості прикладу злагодженої та професійної відповіді на російську загрозу Петро Порошенко навів приклад Румунії. Про це в етері токшоу «Свобода слова Савіка Шустера» заявив п’ятий президент України Петро Порошенко.

«Наведу один приклад: декілька годин тому міністерство закордонних справ Росії заявило, що воно вже вимагає виведення виведення натівських військ з Болгарії та Румунії. Божевілля! Яка реакція мого великого друга, президента Румунії Клауса Йоганніса? Через три години була скликана Рада національної безпеки та оборони. Через п’ять годин були затверджені правила дій: що кожен і коли робить. Через сім годин було звернення до військового комітету НАТО, через десять годин всі знали, яку відсіч отримає Путін у зв’язку з виконанням свого ультиматуму», – зазначив п’ятий президент України.

Петро Порошенко додав, що раніше румунського президента вважали проросійським політиком.

П'ятий президент закликав владу полишити політичні чвари та намагатися згуртувати країну, оскільки наразі це є спільною життєвою необхідністю.

«Сьогодні я закликаю. Ми всі маємо об’єднатися перед загрозою. Реальною загрозою, я не хочу нікого лякати, але Україна зможе дати відсіч тоді, коли вона сильна, а сильна вона тоді, коли об’єднана», – наголосив Порошенко.

Раніше Порошенко подякував Британії за зброю та нагадав про стимул для України.

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