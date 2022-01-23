Прем’єр Баварії виключає вступ України у НАТО

Маркус Зедер виступає проти жорстких антиросійських санкцій за агресію проти України

Росія – це складний партнер, але не ворог Європи. А питання включення України у НАТО не стоїть зараз у порядку денному. Про це в інтерв’ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив прем’єр-міністр Баварії Маркус Зедер.

«Це серйозна ситуація, коли на кордонах Європи загострюються конфлікти. Найголовніше, ми повинні відкинути агресію та уникати ескалації. Ніхто не може хотіти війни в Європі. При цьому необхідно поважати територіальну цілісність та незалежність України відповідно до міжнародного права. Але постійні нові загрози та дедалі жорсткіші санкції проти Росії самі по собі не можуть бути рішенням», – сказав він.

Він пояснив це тим, що з одного боку санкції тривалий час мало діють, а з іншого – тому, що ці нові санкції часто так само завдають нам шкоди. «Наприклад, виключення Росії з фінансової системи SWIFT. Закриття газопроводу «Північний потік-2» у Балтійському морі або взагалі припинення всіх поставок газу з Росії вплинуло б і на нашу країну», – сказав Зедер.

Він підкреслив, що навіть під час найгіршої холодної війни не було сумнівів щодо енергетичного зв’язку між Радянським Союзом та Німеччиною.

Посадовець вважає, що питання включення Україна у НАТО зараз взагалі не актуальне.

«Попри всю виправдану критику Росії, в якийсь момент Заходу доведеться відповісти на ключове питання: чи є план розширення НАТО за рахунок включення України чи ні? Ви, звичайно, не можете дозволити Росії щось диктувати тут. Але ви все одно повинні дати відповідь. На мій погляд, зрозуміло одне: розширення НАТО на схід із включенням України ще довго не буде на порядку денному», – йдеться в інтерв’ю.

Він додав, що не може уявити соб постачання німецької зброї Україні.

Нагадаємо, глава Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що Україна нібито ніколи не поверне окупований Росією Крим. Про це йшлося під час конференції індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара.

МЗС України вважає категорично неприйнятними висловлювання командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха.

Як стало відомо, командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах надасть пояснення у Міністерстві оборони щодо своїх заяв про те, що Україна ніколи не поверне Крим.

Згодом командувач Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах перепросив за свої висловлювання.