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    Румунія готується приймати біженців з України

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    Місцева влада планує надати гуманітарну допомогу українцям - Румунія готується приймати біженців з України
    Місцева влада планує надати гуманітарну допомогу українцям
    фото: ЕРА

    Сусідня країна насторожі на випадок вторгнення Росії в Україну

    Глава Міноборони Румунії Василе Динку заявив, що країна готується прийняти біженців. Вони можуть прибути до Румунії з України у разі відкритого вторгнення Росії. Про це повідомлялося в ефірі телеканалу Digi24.

    Так, місцева влада Румунії готується надати гуманітарну допомогу українцям.

    «При будь-якому військовому конфлікті може статися масова міграція населення. І ми чекаємо її, звичайно, нехай на перший погляд може здаватися, що ми не готуємося до можливих побічних наслідків війни… Ми зараз готуємося надавати допомогу біженцям (з України). Це гуманітарний обов'язок», – заявив Динку.

    При цьому він зазначив, що не варто очікувати на відкрите вторгнення РФ.

    «Економічна війна, економічна блокада в умовах конфлікту можуть виникнути, але, так би мовити, «гарячої» війни ми не очікуємо», – наголосив міністр.

    Нагадаємо, Російська Федерація може атакувати українську територію з усіх сторін, у тім числі і з Придністров’я.

    Раніше Романенко розповів, якщо Росія наважиться напасти на Харків, то спочатку буде облога міста. Вже після поділу на сектори їх зачищатимуть.

    Нагадаємо, заяву про те, що Росія може окупувати Харків, Зеленський зробив в інтерв'ю газеті The Washington Post, опублікованому 21 січня. За словами президента, це стане початком великомасштабної війни.

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    Теги: міністр Міноборони війна місцева влада Румунія влада населення
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    Румунія готується приймати біженців з України