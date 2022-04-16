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    Румунія заборонила російським кораблям заходити до її портів у Чорному морі

    Порти Румунії із 17 квітня не приймають російські кораблі - Румунія заборонила російським кораблям заходити до її портів у Чорному морі
    Порти Румунії із 17 квітня не приймають російські кораблі
    фото з відкритих джерел

    Заборона вступає в силу 17 квітня

    Кораблям під російським прапором, включаючи яхти або катери, починаючи від завтра, 17 квітня, не дозволяється заходити в румунські порти Чорного моря. Про це заявило військово-морське управління (ANR) Румунії, повідомляє видання Antena 3.

    «Відповідно до Регламенту Ради ЄС щодо обмежувальних заходів у зв'язку з діями Росії щодо дестабілізації ситуації в Україні від 17 квітня 2022 року, з 00:00, заборонено заходити в румунські порти будь-якому судну, зареєстрованому під російським прапором, у тому числі суднам, які змінили російський прапор на будь-яку іншу державу або змінили свою реєстрацію в Росії на реєстрацію в будь-якій іншій державі після 24 лютого 2022 року», – сказано у повідомленні.

    Раніше президент Володимир Зеленський виступив з промовою перед парламентом Румунії.

    Також безпілотний літальний апарат, найімовірніше російського походження, знайшли у румунському муніципалітеті Думітра, трохи більше ніж за 100 кілометрів на південь від кордону України.

    Хорватські спеціалісти вважають, що це Ту-141 «Стриж» радянського виробництва, що використовувався у 1980-х роках.

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    Теги: ЄС росія окупанти НАТО війна Румунія прапор Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Румунія заборонила російським кораблям заходити до її портів у Чорному морі