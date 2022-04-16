Румунія заборонила російським кораблям заходити до її портів у Чорному морі

Заборона вступає в силу 17 квітня

Кораблям під російським прапором, включаючи яхти або катери, починаючи від завтра, 17 квітня, не дозволяється заходити в румунські порти Чорного моря. Про це заявило військово-морське управління (ANR) Румунії, повідомляє видання Antena 3.

«Відповідно до Регламенту Ради ЄС щодо обмежувальних заходів у зв'язку з діями Росії щодо дестабілізації ситуації в Україні від 17 квітня 2022 року, з 00:00, заборонено заходити в румунські порти будь-якому судну, зареєстрованому під російським прапором, у тому числі суднам, які змінили російський прапор на будь-яку іншу державу або змінили свою реєстрацію в Росії на реєстрацію в будь-якій іншій державі після 24 лютого 2022 року», – сказано у повідомленні.

Раніше президент Володимир Зеленський виступив з промовою перед парламентом Румунії.

Також безпілотний літальний апарат, найімовірніше російського походження, знайшли у румунському муніципалітеті Думітра, трохи більше ніж за 100 кілометрів на південь від кордону України.

Хорватські спеціалісти вважають, що це Ту-141 «Стриж» радянського виробництва, що використовувався у 1980-х роках.