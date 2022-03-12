Прем'єр Хорватії про падіння безпілотника у Загребі: це явна загроза ЄС і НАТО

Безпілотник пройшов румунський, угорський і хорватський повітряний простір і був запущений ймовірно з окупованого Криму

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович вважає, що падіння безпілотника в Загребі – це явна загроза для Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу.

За словами Пленковича, пише Dnevnik.hr, зараз завершується розслідування на місці аварії безпілотного летального апарату в Яруні, біля міста Загреб.

Він розповів, що безпілотник пройшов румунський, угорський і хорватський повітряний простір. Не виключено, що його запустили з тимчасово окупованої території України, з окупованого росіянами Криму.

«Там є кілька ресторанів, багатоквартирні будинки, гуртожиток з 4,5 тисячами студентів. На щастя, ніхто не постраждав, пошкоджено близько сорока машин на стоянці», – сказав прем'єр-міністр Хорватії.

Також Пленкович зазначив, що ця подія – загроза для ЄС і НАТО. Він закликав активізувати співпрацю.

«Це могло статися в іншій столиці. Це міг бути Будапешт, Братислава або Любляна. Ми повинні активізувати співпрацю, щоб вчасно інформувати країну про те, що відбувається щось подібне. Чи було це випадково або навмисним, ми досі не знаємо», – підкреслив прем'єр-міністр Хорватії.

Також він додав, що служби зараз вивчають цей літак, щоб дізнатися, чи є в ньому які-небудь корисні дані.

«Ми не можемо терпіти цю ситуацію, і вона не повинна відбуватися. Це була чітка і недвозначна загроза, яку необхідно усунути. Ми повинні подбати, щоб цей інцидент не повторився. Ми не применшуємо цей інцидент, ми будемо говорити у всіх органах НАТО і надамо докази на всіх рівнях», – сказав Пленкович.

Прем'єр-міністр Хорватії сказав, що безпілотник рухався дуже швидко, його не встигли помітити навіть у Румунії.