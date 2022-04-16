Офіс президента повідомив, скільки людей евакуювала «Укрзалізниця» за 50 днів війни
Під час війни «Укрзалізниця» надає безплатний проїзд з фронтових регіонів для евакуації
За 50 днів війни, яку в Україні розв'язала держава-терорист Росія, «Укрзалізниця» евакуювала з небезпечних регіонів 3 724 198 людей. Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
«Під час війни «Укрзалізниця» надає безплатний проїзд з фронтових регіонів для евакуації», – нагадав він.
Ще 291 705 людей вдалося вивезти гуманітарними коридорами із заблокованих міст.
Тимошенко також зазначив, що люди зі всього світу щодня заповнюють анкети та надсилають допомогу в Україну.
«Вже доставлено 270 000 тонн гуманітарного вантажу», – повідомив заступник керівника ОП.
Для допомоги країні створено зручну платформу help.gov.ua, де можна дізнатись, як придбати, відправити та кому адресувати гуманітарний вантаж.
Нагадаємо, раніше заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив про початок процесу відновлення в 7 областях, де припинено або частково припинено бойові дії.