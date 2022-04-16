Офіс президента повідомив, скільки людей евакуювала «Укрзалізниця» за 50 днів війни

Під час війни «Укрзалізниця» надає безплатний проїзд з фронтових регіонів для евакуації

За 50 днів війни, яку в Україні розв'язала держава-терорист Росія, «Укрзалізниця» евакуювала з небезпечних регіонів 3 724 198 людей. Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Під час війни «Укрзалізниця» надає безплатний проїзд з фронтових регіонів для евакуації», – нагадав він.

Ще 291 705 людей вдалося вивезти гуманітарними коридорами із заблокованих міст.

Тимошенко також зазначив, що люди зі всього світу щодня заповнюють анкети та надсилають допомогу в Україну.

«Вже доставлено 270 000 тонн гуманітарного вантажу», – повідомив заступник керівника ОП.

Для допомоги країні створено зручну платформу help.gov.ua, де можна дізнатись, як придбати, відправити та кому адресувати гуманітарний вантаж.