  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Офіс президента повідомив, скільки людей евакуювала «Укрзалізниця» за 50 днів війни

    &laquo;Укрзалізниця&raquo; евакуювала з небезпечних регіонів країни понад 3,5 млн українців - Офіс президента повідомив, скільки людей евакуювала «Укрзалізниця» за 50 днів війни
    «Укрзалізниця» евакуювала з небезпечних регіонів країни понад 3,5 млн українців

    Під час війни «Укрзалізниця» надає безплатний проїзд з фронтових регіонів для евакуації

    За 50 днів війни, яку в Україні розв'язала держава-терорист Росія, «Укрзалізниця» евакуювала з небезпечних регіонів 3 724 198 людей. Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

    «Під час війни «Укрзалізниця» надає безплатний проїзд з фронтових регіонів для евакуації», – нагадав він.

    Ще 291 705 людей вдалося вивезти гуманітарними коридорами із заблокованих міст.

    Тимошенко також зазначив, що люди зі всього світу щодня заповнюють анкети та надсилають допомогу в Україну.

    «Вже доставлено 270 000 тонн гуманітарного вантажу», – повідомив заступник керівника ОП.

    Для допомоги країні створено зручну платформу help.gov.ua, де можна дізнатись, як придбати, відправити та кому адресувати гуманітарний вантаж.

    Нагадаємо, раніше заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив про початок процесу відновлення в 7 областях, де припинено або частково припинено бойові дії.
    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Україна Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Офіс президента повідомив, скільки людей евакуювала «Укрзалізниця» за 50 днів війни