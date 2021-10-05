Румунський парламент відправив уряд у відставку

Вотум недовіри підтримали колишні партнери по коаліції

У вівторок, 5 жовтня, парламент Румунії проголосував вотум недовіри урядові Флорина Кицу. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

За вотум недовіри проголосував 281 парламентар.

Пропозицію про вотум недовіри урядові Кицу ініціювала Соціал-демократична партія (PSD). Рішення також підтримали голосами Союз «За порятунок Румунії» (USR) та партія AUR.

Проти уряду пропрезидентської Націонал-ліберальної партії (PNL) не голосували, звісно, її представники, а також депутати партії Демократичний союз угорців Румунії (UDMR).

Для прийняття рішення було необхідно 234 голоси.

Відзначимо, останні півроку ситуація навколо провладної коаліції значно погіршилася. Зокрема, виникли розбіжності між колись партнерами – PNL та USR.

Угорська партія UDMR як весь цей час трималася осторонь політичної кризи, так і сьогодні не голосувала проти уряду Кицу.

До слова, на пленарному засіданні 5 жовтня народні депутати України відсторонили голову Верховної Ради Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань парламенту упродовж двох днів. Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів.

Окрім цього, вони підтримали ініціативу внесення до порядку денного шостої сесії Верховної Ради питання про відкликання Разумкова з посади спікера українського парламенту. Розгляд питання про відкликання Разумкова з посади голови Ради має відбутися в четвер, 7 жовтня.