Раніше псевдовибори не визнала Румунія

Велика Британія засудила проведення виборів до Держдуми Росії на суверенній території України. Про це заявив представник міністерства закордонних справ і міжнародного розвитку Великобританії.

«Вибори в Думу 17–19 вересня є серйозним кроком назад для демократичних свобод у Росії. Заходи, вжиті російською владою з метою маргіналізації громадянського суспільства, придушення незалежних медіа та усунення опозиційних кандидатів від участі у виборах, підривають політичний плюралізм і суперечать міжнародним зобов’язанням, які Росія взяла на себе», – йдеться у заяві.

Британія також розчарована надмірними обмеженнями, які Росія створила для спостерігачів за виборами, зокрема для міжнародних спостерігачів, які є головним елементом демократичного контролю.

«Ми засуджуємо проведення цих виборів на суверенній території України та повторюємо, що анексія Криму Росією у березні 2014 року була незаконною й нелегітимною, та залишається такою донині», – сказано у заяві.

Раніше повідомлялося, що Румунія не визнає легітимністі виборів до Державної Думи, які Росія провела в окупованому Криму.

Додамо, що жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей, які приїхали проголосувати на виборах до Держдуми РФ в Ростовську область, видавали російські паспорти просто перед виборчими дільницями.

Тим часом п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко вважає, що проведення незаконних виборів до Держдуми РФ на території України є неприйнятним і вимагає розслідування правоохоронних органів.

Раніше у Зеленського пояснили, чому дозволили роботу виборчих дільниць РФ.

Скандальний депутат Верховної Ради від «Слуги народу» Максим Бужанський заявив, що невизнання Україною виборів до Держдуми Росії може перешкодити Києву укладати необхідні договори з Москвою, зокрема, на транзит газу в Європу нашою газотранспортною системою.

Також у Росії назвали кількість жителів окупованого Донбасу, які «проголосували» на виборах до Держдуми.

Читайте також: