«Слуги» визначилися, коли звільнять Разумкова

Верховна Рада України включила до порядку денного питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови. Передбачається, що голосування може відбутися вже у четвер.

Як заявив заступник голови фракції «Слуги народу» Олександр Корнієнко, голосування за відставку Разумкова може пройти 7 жовтня.

Нагадаємо, напередодні Рада запустила процедуру відкликання Разумкова з посади спікера.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада може розглянути питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови парламенту 7 жовтня. Уже сьогодні Рада може проголосувати за включення цього питання до порядку денного та визначитися з процедурою його розгляду.

Раніше Зеленський нарешті пояснив, чому ображається на Разумкова.

2 жовтня у Трускавці президент Володимир Зеленський сказав, що проблема Дмитра Разумкова в тому, що він не поділяє деяких моментів програми партії «Слуга народу», а не в його особистості.

Минулого тижня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що його перший заступник Руслан Стефанчук хоче обійняти посаду спікера парламенту.