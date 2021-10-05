«Слуги» визначилися, коли звільнять Разумкова
Рада запустила процедуру відкликання Разумкова з посади спікера
Верховна Рада України включила до порядку денного питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови. Передбачається, що голосування може відбутися вже у четвер.
Внесення питання відставки до порядку денного підтримали 246 народних депутатів. Голоси розподілилися наступним чином:
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«Слуга народу» – 211 «за», 6 «проти»,
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ОПЗЖ – 22 «проти»,
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«Європейська солідарність» – 27 «проти»,
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«Батьківщина» – 12 «проти»,
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«За майбутнє» – 15 «за»,
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«Голос» – 9 «проти»,
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«Довіра» – 16 «за»,
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Позафракційні – 4 «за», 9 «проти».
Як заявив заступник голови фракції «Слуги народу» Олександр Корнієнко, голосування за відставку Разумкова може пройти 7 жовтня.
Нагадаємо, напередодні Рада запустила процедуру відкликання Разумкова з посади спікера.
Раніше повідомлялося, що Верховна Рада може розглянути питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови парламенту 7 жовтня. Уже сьогодні Рада може проголосувати за включення цього питання до порядку денного та визначитися з процедурою його розгляду.
Раніше Зеленський нарешті пояснив, чому ображається на Разумкова.
2 жовтня у Трускавці президент Володимир Зеленський сказав, що проблема Дмитра Разумкова в тому, що він не поділяє деяких моментів програми партії «Слуга народу», а не в його особистості.
Минулого тижня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що його перший заступник Руслан Стефанчук хоче обійняти посаду спікера парламенту.