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    «Слуги» визначилися, коли звільнять Разумкова

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    Внесення питання відставки до порядку денного підтримали 246 народних депутатів - «Слуги» визначилися, коли звільнять Разумкова
    Внесення питання відставки до порядку денного підтримали 246 народних депутатів
    фото з відкритих джерел

    Рада запустила процедуру відкликання Разумкова з посади спікера

    Верховна Рада України включила до порядку денного питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови. Передбачається, що голосування може відбутися вже у четвер.

    Внесення питання відставки до порядку денного підтримали 246 народних депутатів. Голоси розподілилися наступним чином:

    • «Слуга народу» – 211 «за», 6 «проти»,

    • ОПЗЖ – 22 «проти»,

    • «Європейська солідарність» – 27 «проти»,

    • «Батьківщина» – 12 «проти»,

    • «За майбутнє» – 15 «за»,

    • «Голос» – 9 «проти»,

    • «Довіра» – 16 «за»,

    • Позафракційні – 4 «за», 9 «проти».

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    Як заявив заступник голови фракції «Слуги народу» Олександр Корнієнко, голосування за відставку Разумкова може пройти 7 жовтня.

    Нагадаємо, напередодні Рада запустила процедуру відкликання Разумкова з посади спікера.

    Раніше повідомлялося, що Верховна Рада може розглянути питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови парламенту 7 жовтня. Уже сьогодні Рада може проголосувати за включення цього питання до порядку денного та визначитися з процедурою його розгляду.

    Раніше Зеленський нарешті пояснив, чому ображається на Разумкова.

    2 жовтня у Трускавці президент Володимир Зеленський сказав, що проблема Дмитра Разумкова в тому, що він не поділяє деяких моментів програми партії «Слуга народу», а не в його особистості.

    Минулого тижня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що його перший заступник Руслан Стефанчук хоче обійняти посаду спікера парламенту.

    Читайте також: Судний день для Разумкова: хто замінить спікера Верховної Ради?
    Теги: Верховна Рада Володимир Зеленський президент Дмитро Разумков Руслан Стефанчук Олександр Корнієнко
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    «Слуги» визначилися, коли звільнять Разумкова