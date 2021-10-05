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    «Слуги» відсторонили Разумкова від ведення засідань Ради

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    «Слуги» відсторонили Разумкова від ведення засідань Ради
    скріншот з трансляції

    «Слуги народу» запустили процедуру відкликання Разумкова з посади спікера

    Верховна Рада відсторонила голову парламенту Дмитра Разумкова від ведення засідань на два дні. Рішення підтримали 240 народних депутатів, зокрема 200 нардепів від партії влади.

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    «Слуги» відсторонили Разумкова від ведення засідань Ради
    «Слуги» відсторонили Разумкова від ведення засідань Ради
    «Слуги» відсторонили Разумкова від ведення засідань Ради

    «Вчора на засіданні погоджувальної ради головою Ради було не дотримано вимог регламенту у зв'язку з відмовою ставити на голосування пропозиції з розкладу пленарних засідань на 5-8 жовтня нашої фракції «Слуга народу». Вважаємо, що цим він знехтував правом народних депутатів вносити пропозиції, що є порушенням регламенту», – заявив під час виступу у сесійній залі депутат від «Слуги народу» Олександр Корнієнко.

    У зв'язку з цим фракція запропонувала відсторонити Разумкова від головування в Раді на два дні.

    При цьому, заступниця голови Верховної ради Олена Кондратюк під час засідання наголосила, за регламентом, відсторонення має голосуватися тільки у тому випадку, коли порушення було під час пленарного засідання, а не на погоджувальній раді.

    Нагадаємо, напередодні Рада запустила процедуру відкликання Разумкова з посади спікера.

    Раніше повідомлялося, що Верховна Рада може розглянути питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови парламенту 7 жовтня. Уже сьогодні Рада може проголосувати за включення цього питання до порядку денного та визначитися з процедурою його розгляду.

    Раніше Зеленський нарешті пояснив, чому ображається на Разумкова.

    2 жовтня у Трускавці президент Володимир Зеленський сказав, що проблема Дмитра Разумкова в тому, що він не поділяє деяких моментів програми партії «Слуга народу», а не в його особистості.

    Минулого тижня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що його перший заступник Руслан Стефанчук хоче обійняти посаду спікера парламенту.

    За інформацією джерел «Главкома», найбільші шанси посісти місце першого віце-спікера після внутрішньофракційних праймеріз – у голови партії «Слуг народу» Олександра Корнієнка. ‌

    До слова, Разумков повідомив про спроби фальсифікації тексту закону про олігархів

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    Теги: Верховна Рада депутат партії президент партія Слуга народу Дмитро Разумков
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    «Слуги» відсторонили Разумкова від ведення засідань Ради