Хто пішов проти Зеленського. Список депутатів «Слуги народу», які підтримали Разумкова

Загалом проти відсторонення Разумкова голосувало шестеро «слуг»

Сьогодні Верховна Рада України включила до порядку денного питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови.

Внесення питання відставки до порядку денного підтримали 246 народних депутатів. Серед «слуг народу» шестеро нардепів проголосувало проти:

Неллі Яковлєва,

Неллі Яковлєва, Василь Мокан,

Володимир Козак,

Людмила Буймістер,

Артем Дмитрук,

Олег Воронько.

Нагадаємо, Верховна Рада запустила процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Процедура розпочалася за поданням голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, повідомив Разумков у Facebook.

Сьогодні, голова Верховної Ради заявив, що не збирається звертатися до суду та не тримається за свою посаду.

До слова, народна депутатка Людмила Буймістер прокоментувала інформацію про своє можливе виключення з фракції Слуга народу. В ефірі телеканалу Україна 24 вона розповіла, що дізналася про це зі ЗМІ.

Утім жодних офіційних розмов на цю тему з нею ніхто не вів, заявила раніше Буймістер в інтерв’ю «Главкому».

Як відомо, за відставку Дмитра Разумкова з поста спікера зібрано 190 підписів «Слуг народу».

Нагадаємо, Разумков 4 жовтня запросив парламентарів зі «Слуги народу» на зустріч. Однак, як заявила нардепка Євгенія Кравчук, що спільного засідання фракції з Разумковим не буде. Спікер поставив під сумніви дотримання принципів демократії у фракції «Слуга народу», після того, як йому відмовили у зустрічі з колегами.

Раніше Зеленський нарешті пояснив, чому ображається на Разумкова.

2 жовтня у Трускавці президент Володимир Зеленський сказав, що проблема Дмитра Разумкова в тому, що він не поділяє деяких моментів програми партії «Слуга народу», а не в його особистості.