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    Хто пішов проти Зеленського. Список депутатів «Слуги народу», які підтримали Разумкова

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    Процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту розпочали з ініціативи голови фракції &laquo;Слуга народу&raquo; Давида Арахамії - Хто пішов проти Зеленського. Список депутатів «Слуги народу», які підтримали Разумкова
    Процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту розпочали з ініціативи голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії
    фото Дмитро Разумков/Facebook

    Загалом проти відсторонення Разумкова голосувало шестеро «слуг»

    Сьогодні Верховна Рада України включила до порядку денного питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови.

    Внесення питання відставки до порядку денного підтримали 246 народних депутатів. Серед «слуг народу» шестеро нардепів проголосувало проти:

    • Неллі Яковлєва,
    • Василь Мокан,
    • Володимир Козак,
    • Людмила Буймістер,
    • Артем Дмитрук,
    • Олег Воронько.
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    Нагадаємо, Верховна Рада запустила процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Процедура розпочалася за поданням голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, повідомив Разумков у Facebook.

    Сьогодні, голова Верховної Ради заявив, що не збирається звертатися до суду та не тримається за свою посаду.

    До слова, народна депутатка Людмила Буймістер прокоментувала інформацію про своє можливе виключення з фракції Слуга народу. В ефірі телеканалу Україна 24 вона розповіла, що дізналася про це зі ЗМІ.

    Утім жодних офіційних розмов на цю тему з нею ніхто не вів, заявила раніше Буймістер в інтерв’ю «Главкому».

    Як відомо, за відставку Дмитра Разумкова з поста спікера зібрано 190 підписів «Слуг народу».

    Нагадаємо, Разумков 4 жовтня запросив парламентарів зі «Слуги народу» на зустріч. Однак, як заявила нардепка Євгенія Кравчук, що спільного засідання фракції з Разумковим не буде. Спікер поставив під сумніви дотримання принципів демократії у фракції «Слуга народу», після того, як йому відмовили у зустрічі з колегами.

    Раніше Зеленський нарешті пояснив, чому ображається на Разумкова.

    2 жовтня у Трускавці президент Володимир Зеленський сказав, що проблема Дмитра Разумкова в тому, що він не поділяє деяких моментів програми партії «Слуга народу», а не в його особистості.

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    Теги: партії Володимир Зеленський Дмитро Разумков Євгенія Кравчук Людмила Буймістер
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    Хто пішов проти Зеленського. Список депутатів «Слуги народу», які підтримали Разумкова