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    У Румунії відбулися протести проти нових Covid-обмежень

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    Антикарантинні протести у Румунії супроводжуються виписанням штрафів та затриманнями - У Румунії відбулися протести проти нових Covid-обмежень
    Антикарантинні протести у Румунії супроводжуються виписанням штрафів та затриманнями
    фото з відкритих джерел

    Тисячі людей вийшли на вулиці столиці країни з вимогами зняти обмеження

    На головних площах румунської столиці у суботу тисячі людей взяли участь у демонстрації проти нових Covid-обмежень, оголошених урядом на цьому тижні для боротьби з різким зростанням кількості інфекцій. Про це повідомляє Reuters.

    Протестуючі, у більшості своїй без масок, зібралися на площах перед урядовими установами, тримали румунські прапори і кричали: «Свобода, свобода без сертифікатів» і «Геть уряд».

    Місцеві ЗМІ оцінюють кількість демонстрантів в 15 000 осіб.

    Повідомляється, що нові заходи, які повинні вступити в силу в неділю, включають обмеження входу в громадські місця, такі як театри, кінотеатри, ресторани та тренажерні зали. Для людей, які можуть пред’явити цифровий сертифікат, який підтверджує, що вони повністю вакциновані або одужали обмеження не стосуються.

    Також у вихідні була введена комендантська година для нещеплених, і уряд планує зробити щеплення обов’язковими для працівників охорони здоров’я, лікарів і медсестер.

    Крім того, уряд зробив обов’язковими маски для обличчя в усіх громадських місцях, де захворюваність перевищує 6,0 на тисячу осіб. Бухарест досяг рекордних 8,28 випадків на тисячу нових випадків інфікування за останні два тижні, що є одним з найвищих показників в країні.

    Зазначається, що в суботу кількість нових випадків зараження COVID-19 досягла рекордного рівня — 12 590, і влада заявила, що у відділеннях інтенсивної терапії не вистачає місця. Румунія посідає друге місце за рівнем вакцинації в Європейському союзі, випереджаючи Болгарію.

    Нагадаємо, французька прокуратура взяла під слідство колишню міністерку охорони здоров'я Агнес Бузін за «створення небезпеки для життя інших» під час початку пандемії коронавірусу.

    У Парижі протест проти «паспортів здоров’я» в кількох місцях переріс у сутички. Поліція застосувала сльозогінний газ.

    Теги: Румунія протест карантин щеплення коронавірус
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    У Румунії відбулися протести проти нових Covid-обмежень