У Румунії відбулися протести проти нових Covid-обмежень

Тисячі людей вийшли на вулиці столиці країни з вимогами зняти обмеження

На головних площах румунської столиці у суботу тисячі людей взяли участь у демонстрації проти нових Covid-обмежень, оголошених урядом на цьому тижні для боротьби з різким зростанням кількості інфекцій. Про це повідомляє Reuters.

Протестуючі, у більшості своїй без масок, зібралися на площах перед урядовими установами, тримали румунські прапори і кричали: «Свобода, свобода без сертифікатів» і «Геть уряд».

Місцеві ЗМІ оцінюють кількість демонстрантів в 15 000 осіб.

Повідомляється, що нові заходи, які повинні вступити в силу в неділю, включають обмеження входу в громадські місця, такі як театри, кінотеатри, ресторани та тренажерні зали. Для людей, які можуть пред’явити цифровий сертифікат, який підтверджує, що вони повністю вакциновані або одужали обмеження не стосуються.

Також у вихідні була введена комендантська година для нещеплених, і уряд планує зробити щеплення обов’язковими для працівників охорони здоров’я, лікарів і медсестер.

Крім того, уряд зробив обов’язковими маски для обличчя в усіх громадських місцях, де захворюваність перевищує 6,0 на тисячу осіб. Бухарест досяг рекордних 8,28 випадків на тисячу нових випадків інфікування за останні два тижні, що є одним з найвищих показників в країні.

Зазначається, що в суботу кількість нових випадків зараження COVID-19 досягла рекордного рівня — 12 590, і влада заявила, що у відділеннях інтенсивної терапії не вистачає місця. Румунія посідає друге місце за рівнем вакцинації в Європейському союзі, випереджаючи Болгарію.

Нагадаємо, французька прокуратура взяла під слідство колишню міністерку охорони здоров'я Агнес Бузін за «створення небезпеки для життя інших» під час початку пандемії коронавірусу.

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