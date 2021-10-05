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    Останній шанс Разумкова

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

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    Разумков має покаятися, щоб розраховувати на пробачення президента - Останній шанс Разумкова
    Разумков має покаятися, щоб розраховувати на пробачення президента

    Процедуру покаяння Разумкова перед Зеленським має продюсувати особисто Єрмак

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    Для того чтобы остаться на своем посту спикера Верховной Рады Разумков должен публично попросить прощения у жестокого и скандального Арахимии, куратора монобольшинства фракции «Слуг народа» и «директора парламента», за нанесенные ему морально-политические обиды и излишнюю гордыню. А также демонстративно покаяться в легкомыслии и политических ошибках перед «Партией» и лично Президентом Украины Зеленским.

    Процедуру покаяния Разумкова перед Зеленским будет продюсировать лично глава Офиса президента Ермак и она должна транслироваться всеми олигархическими СМИ. Вот, только после этого, раскаявшийся Разумков может рассчитывать на прощение и свое новое назначение на любой другой пост, без права несанкционированных выступлений или заявлений в СМИ.

    Тем самым, президент Зеленский покажет, что в борьбе за свою власть, а также светлое будущее Украины он не видит большой разницы между прошлыми врагами (Порошенко и Медведчук) и бывшими соратникам, и друзьями (Богдан, Кличко, Разумков, Венедиктова, Гончарук, Шмыгаль). А если секретарь СНБО Данилов еще раз попробует сопротивляться воле и мудрости Ермака или будет хитрить с Реестром олигархов, то его тоже постигнет судьба Разумкова.

    Президент Украины Зеленский покажет, что он жесток, суров к своим политическим врагам, но терпелив и добр к украинскому народу, которому «надо только немного потерпеть».

    Если же Голова Верховной Рады Разумков будет сопротивляться и прятаться за Регламент или Закон, или будет апеллировать к политической справедливости и общественности, то, в этом случае, у него заберут все его «ломбарды», а обыск СБУ-МВД неожиданно «обнаружит» у него дома немного денег, наркотики, порнографию, гантели, виски, российские песни и танцы, а также подарки олигархов и неизвестных лиц. Пропрезидентские СМИ начнут нам рассказывать, на примере судьбы Разумкова, как гнусно меняется человек, который случайно получил большую власть от Вождя «слуг народа»-президента Украины Зеленского и Друга Вождя «слуг народа»-Ермака, и почувствовал себя независимым.

    Кара должна быть неизбежной, чтобы другим «слугам народа» не хотелось бунтовать или сомневаться в власти Зеленского. Как говорили в старину, первые политические советники власти: «пусть ненавидят, лишь бы боялись». Проблема только в том, что в украинском обществе быстро формируется не страх, а презрительное отношение в «слугам народа».

    Читайте також: Судний день для Разумкова: хто замінить спікера Верховної Ради?

    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Володимир Зеленський Дмитро Разумков Андрій Єрмак
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    Останній шанс Разумкова