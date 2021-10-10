Зеленський, не прикривайся «тітушками», – Порошенко звернувся до президента (відео)

Порошенко заявив, що не боїться фіктивних акцій і подякував своїм прибічникам за стійкість

Петро Порошенко відреагував на акцію провокаторів біля його будинку у Козині

9 жовтня політична партія «Європейська солідарність» повідомила, що група людей, яку в опозиційній політичній силі називають «тітушками», намагається прорватися до будинку, в якому живе п’ятий президент України Петро Порошенко, а їм протистоять політичні активісти, серед яких є ветерани війни на Донбасі.

Після закінчення акції п'ятий президент України вийшов до активістів та ветеранів, які стояли на захисті його будинку та подякував їм за стійкість. Порошенко наголосив, що проплачені акції не зможуть змінити стратегію його політичного сили і не залякають ні його, ні його прибічників.

«Офісу президента я хочу сказати: ви за це будете нести відповідальність. Будете відповідати за бездіяльність провоохоронних органів, за те, що Офіс президента роздає накази про купівлю тітушок, посилає їх сюди, паплюжачи Україну. Володимире Олександровичу, ми вас точно не боїмося, а от ви – боїтеся нас!», – написав Порошенко у своєму Facebook.

Також опозиційний лідер розмістив на сторінці відповідне відео зі зверненням до володимира Зеленського.

Додамо, що раніше поліція Київської області заявила, що понад 60 її співробітників «забезпечують безпеку та публічний порядок під час проведення мирної акції в Козині».

Депутатка Верховної Ради Ірина Геращенко стверджує, що «в цих проплачених «мітингах» Банкова експлуатує дітей».

«Ми вже звернулися до радника-уповноваженої з прав дитини Дарини Герасименко з вимогою негайно прибути в Козин і разом з поліцією убезпечити неповнолітніх від участі в провокаціях», – написала Геращенко у фейсбуці.

Нагадаємо, біля дому п'ятого президента України Петра Порошенка у Козині зібралися невідомі, начебто для протесту. Про це повідомили на своїх сторінках у Facebook колишній радник президента Порошенка, а нині член «Європейської Солідарністі» Юрій Бірюков та Олександр Погребиський.

Як зазначає Бірюков, так званих мітингувальників намагалися зібрати ще у п'ятницю, проте акцію перенесли на сьогодні. Як написав громадський діяч, за зібрання молодики можуть отримати до 600 грн за 3 години так званого протесту.



