За минулу добу в Україні вакцинувалися понад 66 тис. осіб

Згодом сертифікати про вакцинацію дадуть змогу громадянам жити без сурових ковідних обмежень

Загалом повністю вакцинувалися понад 6,1 млн українців

Протягом до 9 жовтня в Україні вакцинували проти коронавірусу 66 тис. осіб. Першу дозу отримали 34 183 особи, повністю були імунізовані – 31 870 осіб. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Протягом доби працювали 552 мобільні бригади, 2 032 пункти щеплення та 378 центрів вакцинації.

Найбільше щеплень зробили вакциною від Pfizer (Comirnaty) – 39 220. Також людей вакцинували препаратами Sinovac (CoronaVac) – 17 214 та AstraZeneca – 9 619.

Усього від початку кампанії з вакцинації в Україні щепили 7 529 596 осіб. З них повністю імунізовані, тобто отримали дві дози, 6 115 249 громадян. Загалом у країні провели 13 644 843 щеплень.

Нагадаємо, у п'ятницю, 8 жовтня, в Україні 148 735 осіб вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримала 73 961 людина, повністю імунізовані – 74 774 особи.

До слова, перше місто в Україні вводить проїзд у транспорті лише для вакцинованих.

Глава уряду напередодні анонсував, що три області цього тижня стануть «червоними». Критеріям «червоного» рівня епіднебезпеки відповідають Харківська, Запорізька та Херсонська області.

Тим часом, у Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень.

Також нагадаємо, що карантин у Львові планують посилити вже з 14 жовтня. Через зростання захворюваності на Cоvid-19 буде обмежено проведення масових заходів, роботу шкіл та лікарень.

За даними МОЗ, щонайменше 11 областей опинились у «помаранчевій» зоні.

До слова, тепер у столичних Центрах надання адмінпослуг можна ще й вакцинуватися.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що Києву не вдасться уникнути примусової вакцинації, якщо люди хочуть вільно відвідувати громадські місця та вільно користуватися громадським транспортом.

Столична влада не виключає, що наявність Covid-сертифікатів або ПЛР-тестів стане обов’язковою умовою для відвідування міських закладів або установ.

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