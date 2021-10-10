Шмигаль прогнозує, що ВВП країни зросте на 4%

Зростання валового внутрішнього продукту може сповільнити чергова хвиля Covid-19

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує на зростання ВВП на рівні 4% за підсумками 2021 року. Але перешкодити цьому може чергова хвиля коронавірусу. Про це прем’єр написав у Facebook.

«Ми очікуємо, що цього року зростання ВВП складе близько 4% і це означатиме, що Україна відіграла падіння економіки внаслідок коронакризи. Єдине, що може перешкодити цьому сценарію - це чергова потужна хвиля коронавірусу, через яку доведеться вводити додаткові карантинні обмеження», – зазначив Шмигаль.

За його словами, оптимістичний прогноз засновано на стабільно зростаючому споживчому попиті, середній зарплаті вище $500, зростанні інвестицій до рекордного за чотири роки показника, рекордному врожаю та зростанні аграрного сектора.

До слова, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд завершує роботу над новим меморандумом з Міжнародним валютним фондом. Про це він сказав на Київському міжнародному економічному форумі.

За словами Шмигаля, перший транш МВФ Київ зможе отримати до кінця поточного року, але точну дату не назвав.

Очільник уряду запевнив, що Україна «виконала всі макропоказники», необхідні для подальшої співпраці з МВФ.

Як заявив 14 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Україна очікує, що черговий транш за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом на суму 750 мільйонів доларів може надійти наприкінці листопада або на початку грудня.

Також Шмигаль заявив, якщо Україна повністю інтегрується і буде використовувати інструменти цифрового ринку з Євросоюзом, то зможе отримати $2,5-$3,5 млрд у товарах і до півмільярда вигод у послугах.

За словами прем'єр-міністра, на практиці це означає відсутність бар'єрів для електронної торгівлі між Україною та Європою або використання електронного цифрового підпису в зовнішньоекономічній діяльності.