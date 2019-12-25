Ющенко та Кравчук співатимуть та танцюватимуть у Новорічну ніч на каналі Медведчука



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Екс-президент України Леонід Кравчук

Телеканал покаже президентів, які не тільки ностальгують за минулим, а й співають і танцюють

Екс-президенти України Леонід Кравчук та Віктор Ющенко стали гостями новорічного шоу телеканалу ZIK «Згадати все!».

Колишні гаранти згадали кожен свій час президентства та привітали Українців із новорічними святами.

Окрім цього, Леонід Кравчук вирішив взяти участь в новорічному караоке та похизувався своїми вокальними здібностями. Віктор Ющенко вирішив не співати, а от від танцю відмовитися не зміг.

Екс-президент України Віктор Ющенко

Телеканал покаже президентів, які не тільки ностальгують за минулим, а й співають і танцюють.

Нагадаємо, 14 червня 2019 року український політик Тарас Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу ZIK – компаній «Міст ТБ» і «ТРК «Нові комунікації».

Таким чином, в медіа активі Козака тепер 3 канали: «112 Україна», NewsOne і Zik. Тарас Козак, депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя». Він, також близький до проросійського політика Віктора Медведчука.