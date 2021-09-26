Лавров підтвердив, що ПВК «Вагнера» збирається до Малі

«Вони звернулися до ПВК з Росії в зв’язку з тим, що, Франція хоче суттєво скоротити свій військовий контингент» – Лавров

«У французьких військових нічого не вийшло, і терористи там, заправляють балом» – глава МЗС РФ

Влада західноафриканської країни Малі звернулася до російської приватної військової компанії для сприяння в боротьбі з терористами, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров. Таку новину ввечері у суботу, 25 вересня 2021 року, поширив російський «Інтерфакс».

«Вони звернулися до приватної військової компанії з Росії в зв’язку з тим, що, як я розумію, Франція хоче суттєво скоротити свій військовий контингент, який там знаходився і повинен був, як усі розуміли, боротися з терористами», – сказав він в суботу журналістам на полях Генасамблеї ООН.

За словами Лаврова, у французьких військових «нічого не вийшло, і терористи там, як і раніше, заправляють балом».

«Оскільки малійська влада оцінила свої власні здібності як недостатні без зовнішньої підтримки, і оскільки зовнішня підтримка скорочується з боку тих, хто обіцяв допомагати викорінювати тероризм, вони звернулися до приватної російської військової компанії», – наголосив очільник російського МЗС РФ.

Перед тим французький телеканал TV5 з посиланням на джерела в Парижі повідомив, що у Малі обговорюють можливість угоди з російською приватною військовою компанією «Вагнер» щодо підготовки малійскіх військовослужбовців і забезпечення безпеки керівництва країни.

У відповідь голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що якщо це станеться, то Париж виведе з Малі своїх військових.

Невдоволення можливим контрактом Малі з ПВК «Вагнера» висловила й Німеччина.

Своєю чергою речник президента Росії Дмитро Пєсков заперечив ведення будь-яких перемовин між Росією та Малі з даного приводу.

Як повідомлялося, США допомагали Україні при проведенні операції з затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».

Видання Bellingcat опитало «вагнерівців» для фільму про спецоперацію, яку готувала Україна проти найманців із РФ, які воювали на Донбасі.