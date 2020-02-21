Втручання РФ у вибори в США: соратника Трампа засудили до 40 місяців ув'язнення



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Колишній радник президента США Роджер Стоун

Роджер Стоун був визнаний винним за сімома пунктами обвинувачень, у тому числі, за перешкоджання слідству, брехню Конгресу й тиск на свідків

Суддя Окружного суду Вашингтона Емі Берман Джексон засудила ексрадника президента Трампа, Роджера Стоуна, до трьох років і чотирьох місяців ув'язнення.

Як повідомляє CNN, оголошення вироку відбулося в четвер.

«Соратника Трампа Роджера Стоуна засудили до 40 місяців ув'язнення. Він був визнаний винним минулого року за сімома пунктами обвинувачень, у тому числі, за перешкоджання слідству, брехню Конгресу й тиск на свідків», - зазначається в повідомленні.

Таким чином, довірена особа Трампа, яку судили за результатами російського розслідування спецпрокурора Мюллера, отримала реальний термін покарання в суді Вашингтона попри тиск з боку президента на судову систему США, пише ЗМІ.

Нагадаємо, колишні співробітники мін'юсту США вимагають відставки генерального прокурора Вільяма Барра, який, на їхню думку, виявив упередженість щодо обвинуваченого Стоуна у справі про можливі зв'язки Трампа з Кремлем.

Стоун був заарештований у Флориді в січні 2019 року за звинуваченням в наданні неправдивих свідчень у зв'язку з розслідуванням спецпрокурора Роберта Мюллера про можливі зв'язки Трампа з Кремлем і ймовірного втручання Москви в президентські вибори 2016 року в США.

10 лютого прокуратура порекомендувала федеральному суду у Вашингтоні, який розглядав справу, засудити Стоуна до ув'язнення тривалістю від семи до дев'яти років.

Однак після того, як Трамп різко розкритикував цю рекомендацію, мін'юст, який за рангом перебуває вище за генпрокуратуру, порекомендував вибрати для Стоуна більш м'яке покарання. Своє рішення суд має оголосити наступного четверга.