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    Відкритий гей вперше може очолити США. Пітер Буттіджедж та його чоловік у фотогалереї

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    Пітер Буттіджедж (ліворуч) та його чоловік&nbsp;Частен Глезман разом крокують до перемоги на президентських виборах у США - Відкритий гей вперше може очолити США. Пітер Буттіджедж та його чоловік у фотогалереї
    Пітер Буттіджедж (ліворуч) та його чоловік Частен Глезман разом крокують до перемоги на президентських виборах у США

    У 2019 році Буттіджедж одружився з Частеном Глезманом, учителем середньої школи

    38-річний мер міста Саут-Бенд (штат Індіана) Пітер Буттіджедж може стати кандидатом на президентських виборах у США 2020 року. Сьогодні він є сьогодні є одним з основних претендентів від Демократичної партії. Зокрема, Буттіджедж став переможцем кокусу (передвиборчих партійних зборів) в Айові: Бутіджедж здобув 26,2% делегатів від штату.

    Варто зазначити, що Пітер має доволі строкату біографію.

    Його батько – іммігрант з Мальти, а мати – корінна мешканка Індіани.

    Бутіджедж закінчив Гарвардський університет (здобув ступінь бакалавра з історії та літератури) та Пемброкський коледжу Оксфорда (магістр філософії, політики та економіки).

    Пітер є ветераном війни у Афганістані, членом Єпископальної церкви, прихожанином Собору святого Якова у Саут-Бенді, а також відкритим геєм. 

    У грудні 2017 року Буттіджедж оголосив про заручини з Частеном Глезманом, учителем середньої школи, з яким зустрічався з серпня 2015 року. 

    Вони одружилися 16 червня 2018 року на приватній церемонії в Соборі святого Якова в центрі міста Саут-Бенд. Вони живуть у тому ж районі Саут-Бенда, де Буттіджедж виріс, з двома собаками-рятувальниками, Труманом і Бадді.

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    Відкритий гей вперше може очолити США. Пітер Буттіджедж та його чоловік у фотогалереї
    Відкритий гей вперше може очолити США. Пітер Буттіджедж та його чоловік у фотогалереї
    Відкритий гей вперше може очолити США. Пітер Буттіджедж та його чоловік у фотогалереї
    Відкритий гей вперше може очолити США. Пітер Буттіджедж та його чоловік у фотогалереї
    Відкритий гей вперше може очолити США. Пітер Буттіджедж та його чоловік у фотогалереї
    Відкритий гей вперше може очолити США. Пітер Буттіджедж та його чоловік у фотогалереї
    Відкритий гей вперше може очолити США. Пітер Буттіджедж та його чоловік у фотогалереї
    Відкритий гей вперше може очолити США. Пітер Буттіджедж та його чоловік у фотогалереї
    Відкритий гей вперше може очолити США. Пітер Буттіджедж та його чоловік у фотогалереї
    Відкритий гей вперше може очолити США. Пітер Буттіджедж та його чоловік у фотогалереї
    Відкритий гей вперше може очолити США. Пітер Буттіджедж та його чоловік у фотогалереї
    Відкритий гей вперше може очолити США. Пітер Буттіджедж та його чоловік у фотогалереї
    Відкритий гей вперше може очолити США. Пітер Буттіджедж та його чоловік у фотогалереї
    Бутіджедж є ветераном війни у Афганістані
    Відкритий гей вперше може очолити США. Пітер Буттіджедж та його чоловік у фотогалереї
    Відкритий гей вперше може очолити США. Пітер Буттіджедж та його чоловік у фотогалереї
    Відкритий гей вперше може очолити США. Пітер Буттіджедж та його чоловік у фотогалереї
    Відкритий гей вперше може очолити США. Пітер Буттіджедж та його чоловік у фотогалереї
    Відкритий гей вперше може очолити США. Пітер Буттіджедж та його чоловік у фотогалереї
    Відкритий гей вперше може очолити США. Пітер Буттіджедж та його чоловік у фотогалереї
    Відкритий гей вперше може очолити США. Пітер Буттіджедж та його чоловік у фотогалереї
    Відкритий гей вперше може очолити США. Пітер Буттіджедж та його чоловік у фотогалереї
    Відкритий гей вперше може очолити США. Пітер Буттіджедж та його чоловік у фотогалереї
    Відкритий гей вперше може очолити США. Пітер Буттіджедж та його чоловік у фотогалереї
    Відкритий гей вперше може очолити США. Пітер Буттіджедж та його чоловік у фотогалереї

    Варто зазначити, що Пітер є першим відкритим геєм, що може стати кандидатом у президенти США. 

    Якщо ж Буттіджеджа оберуть оберуть президентом, то він також стане першим відкритим геєм, що став очільником США, а ще - наймолодшою людиною на цій посаді в історії наддержави. 

    США вибори у США Пітер Буттіджедж
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