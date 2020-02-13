Відкритий гей вперше може очолити США. Пітер Буттіджедж та його чоловік у фотогалереї



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Пітер Буттіджедж (ліворуч) та його чоловік Частен Глезман разом крокують до перемоги на президентських виборах у США

У 2019 році Буттіджедж одружився з Частеном Глезманом, учителем середньої школи

38-річний мер міста Саут-Бенд (штат Індіана) Пітер Буттіджедж може стати кандидатом на президентських виборах у США 2020 року. Сьогодні він є сьогодні є одним з основних претендентів від Демократичної партії. Зокрема, Буттіджедж став переможцем кокусу (передвиборчих партійних зборів) в Айові: Бутіджедж здобув 26,2% делегатів від штату.

Варто зазначити, що Пітер має доволі строкату біографію.

Його батько – іммігрант з Мальти, а мати – корінна мешканка Індіани.

Бутіджедж закінчив Гарвардський університет (здобув ступінь бакалавра з історії та літератури) та Пемброкський коледжу Оксфорда (магістр філософії, політики та економіки).

Пітер є ветераном війни у Афганістані, членом Єпископальної церкви, прихожанином Собору святого Якова у Саут-Бенді, а також відкритим геєм.

У грудні 2017 року Буттіджедж оголосив про заручини з Частеном Глезманом, учителем середньої школи, з яким зустрічався з серпня 2015 року.

Вони одружилися 16 червня 2018 року на приватній церемонії в Соборі святого Якова в центрі міста Саут-Бенд. Вони живуть у тому ж районі Саут-Бенда, де Буттіджедж виріс, з двома собаками-рятувальниками, Труманом і Бадді.

Варто зазначити, що Пітер є першим відкритим геєм, що може стати кандидатом у президенти США.

Якщо ж Буттіджеджа оберуть оберуть президентом, то він також стане першим відкритим геєм, що став очільником США, а ще - наймолодшою людиною на цій посаді в історії наддержави.