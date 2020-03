Один із фаворитів президентської кампанії в США зійшов з перегонів

Буттіджич оголосив про свій вихід з перегонів за місце представника Демпартії на президентських виборах США

Один із фаворитів президентської кампанії в США серед демократів Піт Бутіджич вирішив завершити свою участь у президентських перегонах.

Про це повідомляє DW.

38-річний Буттіджич, колишній мер міста Саут-Бенд у штаті Індіана, оголосив про свій вихід з перегонів за місце представника Демпартії на президентських виборах США в ніч на понеділок, 2 березня.

«Нашою метою завжди було допомогти об'єднати американців, щоб перемогти Дональда Трампа… Ми повинні визнати, що на даному етапі кращий спосіб зберегти віру в досягнення цих цілей — це відійти в бік і допомогти об'єднати нашу партію і нашу країну. Тому сьогодні ввечері я приймаю важке рішення призупинити свою кампанію», — заявив Буттіджич.

Нагадаємо, раніше Буттіджич мінімально переміг на кокусах Демпартії в штаті Айова. Однак на праймеріз у Південній Кароліні 29 лютого — навіть не увійшов до трійки лідерів.

Президент США Дональд Трамп у своєму Twitter написав, що голоси Буттіджича відійдуть Джо Байдену, який вперше виграв праймеріз у Південній Кароліні.

Pete Buttigieg is OUT. All of his SuperTuesday votes will go to Sleepy Joe Biden. Great timing. This is the REAL beginning of the Dems taking Bernie out of play - NO NOMINATION, AGAIN!