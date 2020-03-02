  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Один із фаворитів президентської кампанії в США зійшов з перегонів

    • Розсилка
    Піт Буттіджич, колишній мер міста Саут-Бенд у штаті Індіана - Один із фаворитів президентської кампанії в США зійшов з перегонів
    Піт Буттіджич, колишній мер міста Саут-Бенд у штаті Індіана

    Буттіджич оголосив про свій вихід з перегонів за місце представника Демпартії на президентських виборах США

    Один із фаворитів президентської кампанії в США серед демократів Піт Бутіджич вирішив завершити свою участь у президентських перегонах.

    Про це повідомляє DW.

    38-річний Буттіджич, колишній мер міста Саут-Бенд у штаті Індіана, оголосив про свій вихід з перегонів за місце представника Демпартії на президентських виборах США в ніч на понеділок, 2 березня.

    «Нашою метою завжди було допомогти об'єднати американців, щоб перемогти Дональда Трампа… Ми повинні визнати, що на даному етапі кращий спосіб зберегти віру в досягнення цих цілей — це відійти в бік і допомогти об'єднати нашу партію і нашу країну. Тому сьогодні ввечері я приймаю важке рішення призупинити свою кампанію», — заявив Буттіджич.

    Нагадаємо, раніше Буттіджич мінімально переміг на кокусах Демпартії в штаті Айова. Однак на праймеріз у Південній Кароліні 29 лютого — навіть не увійшов до трійки лідерів.

    Президент США Дональд Трамп у своєму Twitter написав, що голоси Буттіджича відійдуть Джо Байдену, який вперше виграв праймеріз у Південній Кароліні.

    Як зазначає видання, перемога Байдена може допомогти йому переломити ситуацію перед так званим «супервівторком» — першим вівторком березня, коли праймеріз пройдуть відразу у 15 штатах США.

    Вибори нового президента США заплановані на осінь цього року.

    Нагадаємо: раніше The Washington Post повідомила, що РФ збирається підтримати на виборах президента Сполучених Штатів сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса, готуючи кампанію по втручанню в американські вибори у 2020 році.

    Як повідомлялося, Сандерс випередив інших кандидатів у президенти США від демократів.

    Читайте також:
    Феномен Берні Сандерса: чи стане соціаліст новим кандидатом демократів?
    США вибори Дональд Трамп мер Twitter президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ