Один із фаворитів президентської кампанії в США зійшов з перегонів



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Піт Буттіджич, колишній мер міста Саут-Бенд у штаті Індіана

Буттіджич оголосив про свій вихід з перегонів за місце представника Демпартії на президентських виборах США

Один із фаворитів президентської кампанії в США серед демократів Піт Бутіджич вирішив завершити свою участь у президентських перегонах.

Про це повідомляє DW.

38-річний Буттіджич, колишній мер міста Саут-Бенд у штаті Індіана, оголосив про свій вихід з перегонів за місце представника Демпартії на президентських виборах США в ніч на понеділок, 2 березня.

«Нашою метою завжди було допомогти об'єднати американців, щоб перемогти Дональда Трампа… Ми повинні визнати, що на даному етапі кращий спосіб зберегти віру в досягнення цих цілей — це відійти в бік і допомогти об'єднати нашу партію і нашу країну. Тому сьогодні ввечері я приймаю важке рішення призупинити свою кампанію», — заявив Буттіджич.

Нагадаємо, раніше Буттіджич мінімально переміг на кокусах Демпартії в штаті Айова. Однак на праймеріз у Південній Кароліні 29 лютого — навіть не увійшов до трійки лідерів.

Президент США Дональд Трамп у своєму Twitter написав, що голоси Буттіджича відійдуть Джо Байдену, який вперше виграв праймеріз у Південній Кароліні.

Pete Buttigieg is OUT. All of his SuperTuesday votes will go to Sleepy Joe Biden. Great timing. This is the REAL beginning of the Dems taking Bernie out of play - NO NOMINATION, AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 1, 2020

Як зазначає видання, перемога Байдена може допомогти йому переломити ситуацію перед так званим «супервівторком» — першим вівторком березня, коли праймеріз пройдуть відразу у 15 штатах США.

Вибори нового президента США заплановані на осінь цього року.

Нагадаємо: раніше The Washington Post повідомила, що РФ збирається підтримати на виборах президента Сполучених Штатів сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса, готуючи кампанію по втручанню в американські вибори у 2020 році.

Як повідомлялося, Сандерс випередив інших кандидатів у президенти США від демократів.

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