Сандерс випередив інших кандидатів у президенти США від демократів (опитування)

Попри популярність Сандерса серед виборців, у США поширені тези, що він сповідує надто ліві погляди

Сенатор-демократ Берні Сандерс, який називає себе «демократичним соціалістом» і представляє ліве крило Демократичної партії, виривається вперед серед інших кандидатів у президенти від демократів. На це вказують останні опитування громадської думки у США, пише на Голос Америки.

Так, за результатами опитування Morning Consult, 29% демократичних виборців віддають перевагу Сандерсу. Для порівняння екс-віце-президент США Джо Байден має 19% підтримки.

Натомість опитування Yahoo News/YouGov вказує, що Сандерс впевнено переміг би будь-кого з інших кандидатів від Демократичної партії у змаганні один на один. Наприклад, вказує це опитування, Сандерс переміг би Джо Байдена із відривом у 4 пункти (48% до 44%), а сенаторку Елізабет Воррен із відривом у лише 2 пункти (44% до 42%).

Між тим президент США Дональд Трамп у п’ятницю заявив у Twitter, що Демократична партія не дасть Сандерсу офіційну номінацію.

This data is fascinating because it flies in the face of a certain conventional wisdom that the field is: Sanders vs The Moderates. Not really how it works! In fact this suggests the best chance to “Stop Sanders” is...Elizabeth Warren! https://t.co/uldq6B1i9C