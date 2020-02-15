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    У світі

    Сандерс випередив інших кандидатів у президенти США від демократів (опитування)

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    Дональд Трамп у&nbsp;п&rsquo;ятницю заявив у&nbsp;Twitter, що&nbsp;Демократична партія не&nbsp;дасть Сандерсу офіційну номінацію - Сандерс випередив інших кандидатів у президенти США від демократів (опитування)
    Дональд Трамп у п’ятницю заявив у Twitter, що Демократична партія не дасть Сандерсу офіційну номінацію

    Попри популярність Сандерса серед виборців, у США поширені тези, що він сповідує надто ліві погляди

    Сенатор-демократ Берні Сандерс, який називає себе «демократичним соціалістом» і представляє ліве крило Демократичної партії, виривається вперед серед інших кандидатів у президенти від демократів. На це вказують останні опитування громадської думки у США, пише на Голос Америки.

    Так, за результатами опитування Morning Consult, 29% демократичних виборців віддають перевагу Сандерсу. Для порівняння екс-віце-президент США Джо Байден має 19% підтримки.

    Натомість опитування Yahoo News/YouGov вказує, що Сандерс впевнено переміг би будь-кого з інших кандидатів від Демократичної партії у змаганні один на один. Наприклад, вказує це опитування, Сандерс переміг би Джо Байдена із відривом у 4 пункти (48% до 44%), а сенаторку Елізабет Воррен із відривом у лише 2 пункти (44% до 42%).

    Між тим президент США Дональд Трамп у п’ятницю заявив у Twitter, що Демократична партія не дасть Сандерсу офіційну номінацію.

    «І знову це відбувається із Божевільним Берні (президент США часто використовує образливі прізвиська щодо своїх політичних конкурентів – ред), як і минулого разу, але у ще більш відкритий спосіб. Вони відбирають у нього номінацію від Демократичної партії, і він нічого не може з цим зробити. Корумпована система!», – заявив президент США.

    Попри популярність Сандерса серед частини виборців, у ЗМІ США поширені тези, що він сповідує надто ліві погляди, щоб мати шанси перемогти Трампа на президентських виборах.

    Колишній радник Барака Обами Девід Аксельрод у відповідь на заяву Трампа відзначив, що президент показав, як планує атакувати Демократичну партію у майбутньому.

    «Очевидно, яку гру затіяв Дональд Трамп: він хоче розколоти демократів у разі, якщо Берні Сандерс не отримає номінацію. А якщо той її отримає, він атакуватиме Берні, як небезпечного соціаліста», – пише Аксельрод.

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