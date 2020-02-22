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    У світі

    Трамп відреагував на звинувачення у втручанні Росії в американські вибори

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    Фейкові новини про те, що Росія симпатизує Сандерсу, допоможуть їм змістити кандидатуру з виборів - Трамп - Трамп відреагував на звинувачення у втручанні Росії в американські вибори
    Фейкові новини про те, що Росія симпатизує Сандерсу, допоможуть їм змістити кандидатуру з виборів - Трамп

    Демократи в Конгресі починають кампанію з дезінформації – Трамп

    Президент США Дональд Трамп відреагував на звинувачення у втручанні Росії в американські вибори 2020 року. Він прокоментував заяву про допомогу Москви кандидату в президенти США від Демократичної партії Берні Сандерсу на своїй сторінці в Twitter.

    Трамп написав, що Демократи в Конгресі починають кампанію з дезінформації. За його словами, фейкові новини про те, що Росія симпатизує Сандерсу, допоможуть їм змістити кандидатуру з виборів. Представники Демократичної партії навмисно повідомляють, що Росія хоче перемоги Трампа або Сандерса, додав президент.

    Також він написав ще один, присвячений цій темі пост в Twitter в суботу, 22 лютого. У ньому американський лідер назвав представників Демократичної партії неробами. За його словами, вони не хочуть, щоб Сандерс став кандидатом від них, тому у нього погані шанси. «Все знову сфальсифіковано проти Берні Сандерса», – додав Трамп.

    Нагадаємо, Трамп поки не готовий помилувати свого ексрадника Стоуна.

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