Демократи в Конгресі починають кампанію з дезінформації – Трамп

Президент США Дональд Трамп відреагував на звинувачення у втручанні Росії в американські вибори 2020 року. Він прокоментував заяву про допомогу Москви кандидату в президенти США від Демократичної партії Берні Сандерсу на своїй сторінці в Twitter.

Трамп написав, що Демократи в Конгресі починають кампанію з дезінформації. За його словами, фейкові новини про те, що Росія симпатизує Сандерсу, допоможуть їм змістити кандидатуру з виборів. Представники Демократичної партії навмисно повідомляють, що Росія хоче перемоги Трампа або Сандерса, додав президент.

Another misinformation campaign is being launched by Democrats in Congress saying that Russia prefers me to any of the Do Nothing Democrat candidates who still have been unable to, after two weeks, count their votes in Iowa. Hoax number 7!