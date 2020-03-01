Байден лідирує на праймеріз в Південній Кароліні



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Колишній віце-президент США Джозеф Байден

Для Байдена голосування в Південній Кароліні було особливо важливим

Колишній віце-президент США Джозеф Байден перемагає на первинних виборах (праймеріз) демократів, які відбулися в американському штаті Південна Кароліна в суботу, 29 лютого.

Про це повідомляє Associated Press.

Наголошується, що для Байдена голосування в Південній Кароліні було особливо важливе, адже він вважався лідером передвиборної гонки демократів до етапу первинних виборів, але виявився третім за загальною кількістю голосів делегатів з'їзду.

Байден сподівається, що перемоги в Південній Кароліні буде достатньо, щоб перетворити його в чітку альтернативу Берні Сандерсу, коли гонка вступить у нову фазу.

На шляху Байдена стоїть колишній мер Нью-Йорка Майк Блумберг.

Нагадаємо: раніше The Washington Post повідомила, що РФ збирається підтримати на виборах президента Сполучених Штатів сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса, готуючи кампанію по втручанню в американські вибори у 2020 році.

Як повідомлялося, Сандерс випередив інших кандидатів у президенти США від демократів.

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