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    Байден лідирує на праймеріз в Південній Кароліні

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    Колишній віце-президент США Джозеф Байден - Байден лідирує на праймеріз в Південній Кароліні
    Колишній віце-президент США Джозеф Байден

    Для Байдена голосування в Південній Кароліні було особливо важливим

    Колишній віце-президент США Джозеф Байден перемагає на первинних виборах (праймеріз) демократів, які відбулися в американському штаті Південна Кароліна в суботу, 29 лютого.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Наголошується, що для Байдена голосування в Південній Кароліні було особливо важливе, адже він вважався лідером передвиборної гонки демократів до етапу первинних виборів, але виявився третім за загальною кількістю голосів делегатів з'їзду.

    Байден сподівається, що перемоги в Південній Кароліні буде достатньо, щоб перетворити його в чітку альтернативу Берні Сандерсу, коли гонка вступить у нову фазу.

    На шляху Байдена стоїть колишній мер Нью-Йорка Майк Блумберг.

    Нагадаємо: раніше The Washington Post повідомила, що РФ збирається підтримати на виборах президента Сполучених Штатів сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса, готуючи кампанію по втручанню в американські вибори у 2020 році.

    Як повідомлялося, Сандерс випередив інших кандидатів у президенти США від демократів.

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