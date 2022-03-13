Сербія відкрила «чорний хід» для втечі росіян

Сербія не приховує, що стала пособником Путіна у війні проти України

Державна авіакомпанія Air Serbia подвоїла кількість прямих рейсів до Москви з Белграда (до 15 на тиждень). За повідомленнями західних ЗМІ, таку інтенсивність польотів вже охрестили «сербським чорним ходом» для росіян, яких заблокував увесь цивілізований світ.

Із Сербії росіяни зазвичай їдуть на Кіпр, у Францію, Швейцарію та Італію. А також – у Великобританію, Словенію, Австрію, Німеччину та Іспанію. Вартість квитка в бізнес-клас на такий рейс – від 14 до 20 тис. грн залежно від дня тижня.

Сама Сербія не є членом ЄС і не підтримує санкції ЄС. І тепер росіянам буде легше подорожувати Європою. За даними аналітичної компанії ForwardKeys, інтенсивність повітряного сполучення між Росією та Сербією за перший тиждень березня зросла на 50% порівняно з тижнем до початку повномасштабної війни Росії проти України, пише Guardian. «Найдивовижніше — це швидкість, з якою Сербія стала воротами для подорожей між Росією та Європою», — сказав Олів’є Понті, віце-президент з аналізу інформації ForwardKeys.

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