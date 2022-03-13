Росію накрила хвиля новин про загиблих військовослужбовців (фото)

Такі новини зараз по всім регіональним сайтам Росії

«Потерь нет»: всупереч офіційній позиції, прості росіяни бачать реальні гроби

Російська влада запевняє своїх громадян, що їх військові не гинуть у так званій «спецоперації». Навіть по телебаченню заперечують таку можливість.

Але реальність починає жорстоко вриватися у життя росіян. Багато регіональних сайтів новин дають замітки про похорон чергового «визволителя».

«Здається «втрат немає» та «швидка військова операція» вже стало мемом навіть у Росії» коментує радник міністра МВС Антон Геращенко, який виклав цілу підбірку таких новин.

За його словами, поки що інформацію про загиблих намагаються применшувати та розмазувати тонким шаром.

Але такі «поодинокі публікації вже починають протвережувати членів фан-клубу Соловйова» впевнений радник.

Нагадаємо, до Росії пішов великий потік гробів. Але переважна більшість медіа Росії уникає узагальнень.

Новини про похорон убитих окупантів подаються у форматі «ще один». Виводять загальну кількість повідомлень про вбитих мало хто.