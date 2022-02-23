«Хочете, щоб ми не визнали «ЛДНР»? Президент Сербії поставив цинічний ультиматум Україні

Белград готовий засудити визнання Росією «ЛДНР» за однієї умови

Проросійський президент Сербії Олександр Вучич заявив, що готовий засудити визнання Росією незалежності «ЛДНР» у тому випадку, якщо президент України Володимир Зеленський засудить бомбардування Сербії у 1999 році країнами НАТО. Про цинічний ультиматум сербського президента пише Euractiv.

Зазначається, що так Вучич відповів на слова посла України в Белграді Олександра Александровича, який зазначив, що Київ та український народ очікували, що Сербія засудить дії Кремля.

«Ми маленька країна і не хочемо відмовлятися від можливості продовження нашої дружби з деякими країнами, і ми ніяк не вирішуємо долю України... Але я пропоную пану Александровичу зателефонувати президентові своєї країни пану Зеленському і попросити його вже сьогодні ввечері на телебаченні засудити жахливу та трагічну агресію проти Сербії з боку США, Великої Британії, Німеччини та інших країн. Як тільки він це зробить, я з радістю прийму його запрошення і відповім на його прохання», – наголосив політик.

Президент Сербії також підтвердив, що його країна дотримується нейтралітету у військовому відношенні, але не відмовлятиметься від дружби з іншими країнами. Крім того, він нагадав, що завжди підтримував суверенітет України, однак він свого ультиматуму не відмовився.

Попри це, варто вказати, що у Сербії продовжують панувати проросійські настрої. Зокрема, місцеві ЗМІ виправдовують диктатора Путіна.

Також медіа пишуть на перших шпальтах, що саме Україна начебто напала на Росію.

Зазначимо, раніше Путін пообіцяв союзній Сербії «достатньо газу» взимку.

А у лютому повідомлялося, що Сербія почала екстрено закуповувати продовольство та нафтопродукти через Україну.