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    «Хочете, щоб ми не визнали «ЛДНР»? Президент Сербії поставив цинічний ультиматум Україні

    Проросійський Олександр Вучич зажадав від президента України засудити бомбардування Сербії у 1999 році - «Хочете, щоб ми не визнали «ЛДНР»? Президент Сербії поставив цинічний ультиматум Україні
    Проросійський Олександр Вучич зажадав від президента України засудити бомбардування Сербії у 1999 році
    фото: eadaily

    Белград готовий засудити визнання Росією «ЛДНР» за однієї умови

    Проросійський президент Сербії Олександр Вучич заявив, що готовий засудити визнання Росією незалежності «ЛДНР» у тому випадку, якщо президент України Володимир Зеленський засудить бомбардування Сербії у 1999 році країнами НАТО. Про цинічний ультиматум сербського президента пише Euractiv.

    Зазначається, що так Вучич відповів на слова посла України в Белграді Олександра Александровича, який зазначив, що Київ та український народ очікували, що Сербія засудить дії Кремля.

    «Ми маленька країна і не хочемо відмовлятися від можливості продовження нашої дружби з деякими країнами, і ми ніяк не вирішуємо долю України... Але я пропоную пану Александровичу зателефонувати президентові своєї країни пану Зеленському і попросити його вже сьогодні ввечері на телебаченні засудити жахливу та трагічну агресію проти Сербії з боку США, Великої Британії, Німеччини та інших країн. Як тільки він це зробить, я з радістю прийму його запрошення і відповім на його прохання», – наголосив політик.

    Президент Сербії також підтвердив, що його країна дотримується нейтралітету у військовому відношенні, але не відмовлятиметься від дружби з іншими країнами. Крім того, він нагадав, що завжди підтримував суверенітет України, однак він свого ультиматуму не відмовився.

    Попри це, варто вказати, що у Сербії продовжують панувати проросійські настрої. Зокрема, місцеві ЗМІ виправдовують диктатора Путіна.

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    Також медіа пишуть на перших шпальтах, що саме Україна начебто напала на Росію.

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    Зазначимо, раніше Путін пообіцяв союзній Сербії «достатньо газу» взимку.

    А у лютому повідомлялося, що Сербія почала екстрено закуповувати продовольство та нафтопродукти через Україну.

    Теги: Росія НАТО «ЛНР» ОРДЛО політика Сербія бомбардування Володимир Зеленський президент суверенітет
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    «Хочете, щоб ми не визнали «ЛДНР»? Президент Сербії поставив цинічний ультиматум Україні