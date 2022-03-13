Путінський олігарх Роман Абрамович ховає свою суперяхту від санкцій (фото)

Пособник Путіна рятує свою яхту, вартістю понад $0,5 млрд

Російський мільярдер Роман Абрамович намагається уникнути санкцій.

На своїй 139-метровій яхті Solaris олігарх проплив з порту Барселони до Тівата (Чорногорія). Таким чином Абрамович хоче уникнути санкцій. Про це свідчить Marine Traffic.

Йдеться про 139-метрову яхту Solaris Абрамовича вартістю приблизно $540 млн

Нагадаємо, Чорногорія не є членом ЄС, тому будь-які санкції ЄС на цій території не дадуть підстав для арешту судна олігарха.

Побоювань для цього у Абрамовича більш ніж достатньо. Напередодні влада Італії заарештувала яхту російського олігарха Ігора Мельниченка. Європейський Союз готує четвертий пакет санкцій проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну. За словами президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, санкції ще більше ізолюють Росію від глобальної економічної системи.

Раніше через британські санкції проти російського олігарха АБрамовича його вклади в американських хедж-фондах виявилися заблокованими.

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