Влада Афганістану визнала захоплення Кандагара талібами

В Кандагарі таліби захопили офіс глави міста і інші будівлі, а губернатор та інші чиновники встигли відлетіти до Кабула

Влада Афганістану визнала, що бойовики руху Талібан захопили Кандагар. Це друге за величиною місто Афганістану. Про це повідомляє Associated Press.

Афганський депутат Сьомін Барекзай визнав захоплення міста, а також розповів, що деякі чиновники втекли.

За словами очевидців, в Кандагарі таліби захопили офіс глави міста і інші будівлі, а губернатор та інші чиновники встигли відлетіти до Кабула.

Згідно з останніми даними військової розвідки США, Кабул може опинитися під тиском талібів протягом 30 днів, а якщо темпи захоплення провінцій терористами збережуться, то повний контроль над Афганістаном вони отримають вже упродовж декількох місяців. Талібан захопив уже понад 60% територій країни.

Нагадаємо, що Україна вивела військових з Афганістану, де вони брали участь у місії НАТО «Рішуча підтримка». Також останні 20 військових із контингенту, що раніше налічував понад 1100 осіб, вивела Німеччина.

Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території країни.

Напередодні в оточене талібами місто Мазарі-Шариф прибув президент Афганістану

На час приземлення Гані в Мазарі-Шарифі таліби за одну ніч захопили столицю віддаленої північно-східної провінції Бадахшан – місто Файзабад. Таким чином місто стало дев’ятою із 34 регіональних столиць, які з 6 серпня контролюють бойовики.

Втрата Мазарі-Шарифа означатиме повну втрату контролю над Північним Афганістаном, оплотом руху «Талібан».

До слова, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо «Талібан» насильно візьме під свій контроль країну і не поважатиме права свого народу.

За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

Внаслідок авіаударів американських бомбардувальників B-52 на півночі Афганістану загинули понад 200 бойовиків.